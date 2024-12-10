https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html

"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского

"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024

"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского

Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:17

2024-12-10T16:17

2024-12-10T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

владимир зеленский

киев

вооруженные силы украины

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670716_0:439:2048:1591_1920x0_80_0_0_13d6d5dadda4e39530db83d0d131a6e7.jpg

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Зеленский говорит так, как будто у них будет выбор: получить больше солдат или больше оружия и боеприпасов. К сожалению, такого выбора нет", — отметил Репке.Так он ответил на публикацию главы киевского режима, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.Журналист выразил уверенность в том, что у Украины больше не будет ни дополнительных солдат, ни новых вооружений."Очень тяжелая ситуация", — заключил он.Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о доведении до Киева информации, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних получат экипированы.Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Киев не планируют идти на такой шаг.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html

https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, энтони блинкен