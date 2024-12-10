https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского
Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:17
2024-12-10T16:17
2024-12-10T16:17
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Зеленский говорит так, как будто у них будет выбор: получить больше солдат или больше оружия и боеприпасов. К сожалению, такого выбора нет", — отметил Репке.Так он ответил на публикацию главы киевского режима, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.Журналист выразил уверенность в том, что у Украины больше не будет ни дополнительных солдат, ни новых вооружений."Очень тяжелая ситуация", — заключил он.Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о доведении до Киева информации, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних получат экипированы.Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Киев не планируют идти на такой шаг.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html
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"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского
Журналист Репке: Украина не получит ни солдат, ни оружия