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"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского
Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:17
2024-12-10T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
владимир зеленский
киев
вооруженные силы украины
энтони блинкен
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X."Зеленский говорит так, как будто у них будет выбор: получить больше солдат или больше оружия и боеприпасов. К сожалению, такого выбора нет", — отметил Репке.Так он ответил на публикацию главы киевского режима, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.Журналист выразил уверенность в том, что у Украины больше не будет ни дополнительных солдат, ни новых вооружений."Очень тяжелая ситуация", — заключил он.Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о доведении до Киева информации, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних получат экипированы.Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Киев не планируют идти на такой шаг.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988337546.html
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в мире, германия, украина, владимир зеленский, киев, вооруженные силы украины, энтони блинкен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен
"Как будто есть выбор": в Германии ответили на требование Зеленского

Журналист Репке: Украина не получит ни солдат, ни оружия

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя, словно имеет возможность увеличить численность армии или получить дополнительное оружие, написал немецкий журналист Юлиан Репке в соцсети X.
"Зеленский говорит так, как будто у них будет выбор: получить больше солдат или больше оружия и боеприпасов. К сожалению, такого выбора нет", — отметил Репке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Так он ответил на публикацию главы киевского режима, в которой тот заявил, что Украине нужно больше оружия, а не снижение призывного возраста.
Журналист выразил уверенность в том, что у Украины больше не будет ни дополнительных солдат, ни новых вооружений.
«
"Очень тяжелая ситуация", — заключил он.
Накануне официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заявил о доведении до Киева информации, что ВСУ в случае мобилизации 18-летних получат экипированы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также ранее сообщал, что союзники Вашингтона согласны с мнением о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Киев не планируют идти на такой шаг.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийКиевВооруженные силы УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
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