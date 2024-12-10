https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html

"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского

"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024

"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского

Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T02:07

2024-12-10T02:07

2024-12-10T12:49

в мире

париж

владимир зеленский

дональд трамп

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в безвыходное положение, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.На встрече в Елисейском дворце глава киевского режима был одет в черную кофту и повседневные брюки. Бывший советник Трампа Роджер Стоун отреагировал на наряд главы киевского режима, назвав его неуважением к американскому народу. При этом в украинских СМИ обратили внимание на то, что Трамп был одет в синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага."После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и, в какой-то момент, отказа во встрече за нарушения дресс-кода", — отметил депутат.По его словам, такое поведение происходит из-за отсутствия должного образования, необходимого для должности президента страны, а также из-за незнания основ деловой этики."Но есть в этой притче и более глубокий смысл — ларечникам просто показали их место, с которого они вздумали приподняться во время Байдена, когда Вову в трениках с пузырями на коленях носили на руках в конгрессе", — добавил нардеп.В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.

https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html

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в мире, париж, владимир зеленский, дональд трамп, франция, эммануэль макрон