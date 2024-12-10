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"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
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02:07 10.12.2024 (обновлено: 12:49 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988294366.html
"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского
"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского
Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T02:07
2024-12-10T12:49
в мире
париж
владимир зеленский
дональд трамп
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в безвыходное положение, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.На встрече в Елисейском дворце глава киевского режима был одет в черную кофту и повседневные брюки. Бывший советник Трампа Роджер Стоун отреагировал на наряд главы киевского режима, назвав его неуважением к американскому народу. При этом в украинских СМИ обратили внимание на то, что Трамп был одет в синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага."После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и, в какой-то момент, отказа во встрече за нарушения дресс-кода", — отметил депутат.По его словам, такое поведение происходит из-за отсутствия должного образования, необходимого для должности президента страны, а также из-за незнания основ деловой этики.&quot;Но есть в этой притче и более глубокий смысл — ларечникам просто показали их место, с которого они вздумали приподняться во время Байдена, когда Вову в трениках с пузырями на коленях носили на руках в конгрессе&quot;, — добавил нардеп.В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
https://ria.ru/20241209/zelenskiy-1988083585.html
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в мире, париж, владимир зеленский, дональд трамп, франция, эммануэль макрон
В мире, Париж, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франция, Эммануэль Макрон
"Показали место". В Киеве рассказали, как команда Трампа унизила Зеленского

Дубинский: команда Трампа поставила Зеленского в безвыходное положение

© AP Photo / Aurelien MorissardДональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Жалобы команды избранного президента США Дональда Трампа на неподобающий вид Владимира Зеленского на встрече в Париже поставили главу киевского режима в безвыходное положение, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
На встрече в Елисейском дворце глава киевского режима был одет в черную кофту и повседневные брюки. Бывший советник Трампа Роджер Стоун отреагировал на наряд главы киевского режима, назвав его неуважением к американскому народу. При этом в украинских СМИ обратили внимание на то, что Трамп был одет в синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Трамп рассказал, чего хочет Зеленский
9 декабря, 09:07
"После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и, в какой-то момент, отказа во встрече за нарушения дресс-кода", — отметил депутат.
По его словам, такое поведение происходит из-за отсутствия должного образования, необходимого для должности президента страны, а также из-за незнания основ деловой этики.
«

"Но есть в этой притче и более глубокий смысл — ларечникам просто показали их место, с которого они вздумали приподняться во время Байдена, когда Вову в трениках с пузырями на коленях носили на руках в конгрессе", — добавил нардеп.

В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО
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В миреПарижВладимир ЗеленскийДональд ТрампФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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