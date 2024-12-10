https://ria.ru/20241210/zapad-1988317933.html

Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР

Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР - РИА Новости, 10.12.2024

Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР

Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:17

2024-12-10T09:17

2024-12-10T09:27

в мире

сергей нарышкин

россия

евразия

лондон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии, предупреждает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".На вопрос, готов ли Запад на крайние меры, он ответил: "Считаю, что вполне"."Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, обнадеживает, что Вашингтон и Лондон — далеко не единственные, кто, как они сами говорят, связан общими ценностями."В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой", - отметил Нарышкин.

https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html

россия

евразия

лондон

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Ольга Фомченкова

в мире, сергей нарышкин, россия, евразия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)