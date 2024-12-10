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Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР - РИА Новости, 10.12.2024
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09:17 10.12.2024 (обновлено: 09:27 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/zapad-1988317933.html
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР - РИА Новости, 10.12.2024
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР
Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:17
2024-12-10T09:27
в мире
сергей нарышкин
россия
евразия
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии, предупреждает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".На вопрос, готов ли Запад на крайние меры, он ответил: "Считаю, что вполне"."Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, обнадеживает, что Вашингтон и Лондон — далеко не единственные, кто, как они сами говорят, связан общими ценностями."В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой", - отметил Нарышкин.
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в мире, сергей нарышкин, россия, евразия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сергей Нарышкин, Россия, Евразия, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР

Нарышкин: Запад может попытаться развязать глобальную войну в Евразии

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии, предупреждает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
На вопрос, готов ли Запад на крайние меры, он ответил: "Считаю, что вполне".
«
"Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.
По словам Нарышкина, обнадеживает, что Вашингтон и Лондон — далеко не единственные, кто, как они сами говорят, связан общими ценностями.
"В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой", - отметил Нарышкин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
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23 ноября, 08:00
 
В миреСергей НарышкинРоссияЕвразияЛондонСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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