https://ria.ru/20241210/zapad-1988317933.html
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР - РИА Новости, 10.12.2024
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР
Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:17
2024-12-10T09:17
2024-12-10T09:27
в мире
сергей нарышкин
россия
евразия
лондон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии, предупреждает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".На вопрос, готов ли Запад на крайние меры, он ответил: "Считаю, что вполне"."Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.По словам Нарышкина, обнадеживает, что Вашингтон и Лондон — далеко не единственные, кто, как они сами говорят, связан общими ценностями."В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой", - отметил Нарышкин.
https://ria.ru/20241123/zapad-1985284645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нарышкин, россия, евразия, лондон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Сергей Нарышкин, Россия, Евразия, Лондон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Запад готов на крайние меры для сохранения доминирования, заявили в СВР
Нарышкин: Запад может попытаться развязать глобальную войну в Евразии
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Запад ради сохранения своего доминирования готов пойти на крайние меры и в среднесрочной перспективе может попытаться развязать глобальную войну с эпицентром в Евразии, предупреждает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью
российскому журналу "Разведчик".
На вопрос, готов ли Запад на крайние меры, он ответил: "Считаю, что вполне".
«
"Одним из возможных сценариев развития событий в среднесрочной перспективе остается попытка развязывания западниками глобального вооруженного конфликта с эпицентром в Евразии. Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса", - добавил директор СВР.
По словам Нарышкина, обнадеживает, что Вашингтон и Лондон — далеко не единственные, кто, как они сами говорят, связан общими ценностями.
"В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран. Другие, более ответственные игроки, которые, объединившись, способны противостоять англосаксонским авантюрам и самостоятельно урегулировать любые проблемы, удерживая планету от сползания к третьей мировой", - отметил Нарышкин.