https://ria.ru/20241210/wildberries-1988508923.html

Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB

Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB - РИА Новости, 10.12.2024

Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB

Объединенная компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:04

2024-12-10T21:04

2024-12-10T21:04

экономика

россия

wildberries

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться маркетплейсом и оператором наружной рекламы, говорится в релизе компании. "Объединенная компания Wildberries & Russ 10 декабря представила корпоративный бренд и логотип RWB – ключевые элементы первичного позиционирования... Бренды Wildberries и Russ сохраняются как по-настоящему народные для привычного использования как крупнейшего маркетплейса России и стран присутствия, так и ведущего оператора наружной рекламы", - сказано в релизе. RWB станет материнским брендом, и его будут использовать для продуктов объединенной компании, которые в будущем появятся в таких сферах, как IT-индустрия, инновации и обучение. Компания планирует предлагать своим партнерам логистические решения, услуги и другие сервисы. Кроме того, в планах вести работу в направлении автоматизации и персонализации сервисов, а также поддерживать предпринимателей. В октябре завершилась реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ. В сентябре объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров. В начале июля маркетплейс и Russучредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240727/bakalchuk-1962397129.html

https://ria.ru/20241202/fns-1986888049.html

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экономика, россия, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии)