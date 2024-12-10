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Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB - РИА Новости, 10.12.2024
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21:04 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/wildberries-1988508923.html
Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB
Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB - РИА Новости, 10.12.2024
Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB
Объединенная компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:04
2024-12-10T21:04
экономика
россия
wildberries
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться маркетплейсом и оператором наружной рекламы, говорится в релизе компании. "Объединенная компания Wildberries &amp; Russ 10 декабря представила корпоративный бренд и логотип RWB – ключевые элементы первичного позиционирования... Бренды Wildberries и Russ сохраняются как по-настоящему народные для привычного использования как крупнейшего маркетплейса России и стран присутствия, так и ведущего оператора наружной рекламы", - сказано в релизе. RWB станет материнским брендом, и его будут использовать для продуктов объединенной компании, которые в будущем появятся в таких сферах, как IT-индустрия, инновации и обучение. Компания планирует предлагать своим партнерам логистические решения, услуги и другие сервисы. Кроме того, в планах вести работу в направлении автоматизации и персонализации сервисов, а также поддерживать предпринимателей. В октябре завершилась реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ. В сентябре объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров. В начале июля маркетплейс и Russучредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20240727/bakalchuk-1962397129.html
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экономика, россия, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Wildberries, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Объединенная компания Wildberries и Russ представила бренд RWB

Wildberries и Russ представили корпоративный бренд и логотип RWB

© RWBЛоготип бренда компании RWB
Логотип бренда компании RWB - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© RWB
Логотип бренда компании RWB
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Объединенная компания Wildberries и Russ представила корпоративный бренд и логотип RWB, при этом бренды Wildberries и Russ продолжат использоваться маркетплейсом и оператором наружной рекламы, говорится в релизе компании.
"Объединенная компания Wildberries & Russ 10 декабря представила корпоративный бренд и логотип RWB – ключевые элементы первичного позиционирования... Бренды Wildberries и Russ сохраняются как по-настоящему народные для привычного использования как крупнейшего маркетплейса России и стран присутствия, так и ведущего оператора наружной рекламы", - сказано в релизе.
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RWB станет материнским брендом, и его будут использовать для продуктов объединенной компании, которые в будущем появятся в таких сферах, как IT-индустрия, инновации и обучение. Компания планирует предлагать своим партнерам логистические решения, услуги и другие сервисы. Кроме того, в планах вести работу в направлении автоматизации и персонализации сервисов, а также поддерживать предпринимателей.
В октябре завершилась реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ. В сентябре объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС.
В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.
В начале июля маркетплейс и Russучредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
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ЭкономикаРоссияWildberriesФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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