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Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале
Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале - РИА Новости, 10.12.2024
Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале
Мужчина госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале, у него 60% ожогов поверхности тела, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:37
2024-12-10T14:37
2024-12-10T14:37
происшествия
махачкала
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 дек — РИА Новости. Мужчина госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале, у него 60% ожогов поверхности тела, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже дома по улице Абубакарова. По данным ГУМЧС России по республике, пострадали два человека, 40 жильцов были эвакуированы. "В результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме Махачкалы по улице Абубакарова пострадало двое человек. Мужчина с 60% ожогов поверхности тела был госпитализирован в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, здесь ему проводится интенсивная терапия", – говорится в сообщении. Ребенок 9 лет отделался незначительными травмами, ему помощь была оказана амбулаторно, добавили в ведомстве. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП
Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома.
2024-12-10T14:37
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РИА Новости
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происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале
Мужчину с ожогами госпитализировали после взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале