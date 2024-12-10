https://ria.ru/20241210/vzryv-1988399952.html

Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале

Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале - РИА Новости, 10.12.2024

Медики рассказали о пострадавших при взрыве газа в доме в Махачкале

Мужчина госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале, у него 60% ожогов поверхности тела, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:37

2024-12-10T14:37

2024-12-10T14:37

происшествия

махачкала

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 10 дек — РИА Новости. Мужчина госпитализирован после взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале, у него 60% ожогов поверхности тела, сообщили в пресс-службе Минздрава Дагестана. Во вторник в Махачкале произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже дома по улице Абубакарова. По данным ГУМЧС России по республике, пострадали два человека, 40 жильцов были эвакуированы. "В результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме Махачкалы по улице Абубакарова пострадало двое человек. Мужчина с 60% ожогов поверхности тела был госпитализирован в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, здесь ему проводится интенсивная терапия", – говорится в сообщении. Ребенок 9 лет отделался незначительными травмами, ему помощь была оказана амбулаторно, добавили в ведомстве. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщила, что по факту произошедшего организована доследственная проверка.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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Взрыв газа в Махачкале. Кадры с места ЧП Два человека пострадали при взрыве газа в квартире в пятиэтажном доме в Махачкале, сообщили в МЧС. Там добавили, что 40 человек эвакуировали из многоквартирного дома. 2024-12-10T14:37 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан