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ВТБ консолидирует "Почта банк" - РИА Новости, 10.12.2024
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23:16 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vtb-1988517879.html
ВТБ консолидирует "Почта банк"
ВТБ консолидирует "Почта банк" - РИА Новости, 10.12.2024
ВТБ консолидирует "Почта банк"
ВТБ консолидирует "Почта банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:16
2024-12-10T23:16
экономика
россия
максут шадаев
почта банк
втб (банк)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВТБ консолидирует "Почта банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков. Ранее во вторник глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что "Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей. "Почта банк" - это 24 тысячи точек продаж, 9 миллионов активных клиентов. Его интеграция в группу ВТБ означает качественно новый уровень развития проекта. Вопросы интеграции офисов "Почта банка" будут решаться в следующем году, наша задача – сохранить или улучшить обслуживание людей, получающих услуги в "Почта банке", предоставить им максимум возможностей, которые дает ВТБ", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Отмечается, что у ВТБ и "Почты России" длительный опыт сотрудничества по широкому спектру направлений. В основе решения об интеграции лежат несколько факторов. Прежде всего, клиенты "Почта банка" и "Почты России" получат предложение гораздо более широкого перечня современных банковских продуктов ВТБ. Усиливая позиции в регионах, банк предлагает жителям страны выгодную альтернативу – услуги и сервисы высочайшего качества в доступном формате, сообщили банки. "Наконец, интеграция в группу дает возможность более эффективно отвечать на внешние для всей банковской системы вызовы: длительный период жесткой денежно-кредитной политики, новое макропруденциальное регулирование розничного кредитования, необходимость в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет", - сказали банки. По итогам стратегии развития банка ВТБ на 2024 – 2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги банка ВТБ для более чем 100 миллионов человек. "Первым шагом для нас станет консолидация владения "Почта банком" на ВТБ. Уже до конца этого года ВТБ станет 100% акционером "Почта банка". В следующем году мы будем вести активную работу по миграции сети, клиентов и бизнеса "Почта банка" на единую технологическую платформу под брендом ВТБ", - добавили банки.
https://ria.ru/20241205/vtb-1987471188.html
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экономика, россия, максут шадаев, почта банк, втб (банк)
Экономика, Россия, Максут Шадаев, Почта банк, ВТБ (банк)
ВТБ консолидирует "Почта банк"

ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты ожидаются 23 декабря

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВТБ консолидирует "Почта банк", сделка закроется в ближайшее время, сумма - 36 миллиардов рублей, расчеты ожидаются 23 декабря, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.
"Банк ВТБ консолидирует "Почта банк", расчеты завершатся позднее. Сделка закроется в ближайшее время. Расчеты ожидаются 23 декабря... Сумма сделки - 36 миллиардов рублей", - говорится в совместном ответе банков.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Костин рассказал, когда ВТБ закроет сделку по продаже ПГК
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Ранее во вторник глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что "Почта России" продала свою долю в "Почта банке" ВТБ за 36 миллиарда рублей.
"Почта банк" - это 24 тысячи точек продаж, 9 миллионов активных клиентов. Его интеграция в группу ВТБ означает качественно новый уровень развития проекта. Вопросы интеграции офисов "Почта банка" будут решаться в следующем году, наша задача – сохранить или улучшить обслуживание людей, получающих услуги в "Почта банке", предоставить им максимум возможностей, которые дает ВТБ", - приводятся в сообщении слова первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.
Отмечается, что у ВТБ и "Почты России" длительный опыт сотрудничества по широкому спектру направлений. В основе решения об интеграции лежат несколько факторов. Прежде всего, клиенты "Почта банка" и "Почты России" получат предложение гораздо более широкого перечня современных банковских продуктов ВТБ. Усиливая позиции в регионах, банк предлагает жителям страны выгодную альтернативу – услуги и сервисы высочайшего качества в доступном формате, сообщили банки.
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10 октября, 11:06
"Наконец, интеграция в группу дает возможность более эффективно отвечать на внешние для всей банковской системы вызовы: длительный период жесткой денежно-кредитной политики, новое макропруденциальное регулирование розничного кредитования, необходимость в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет", - сказали банки.
По итогам стратегии развития банка ВТБ на 2024 – 2026 годы расширение региональной сети, включающее интеграцию "Почта банка", сделает доступными услуги банка ВТБ для более чем 100 миллионов человек.
"Первым шагом для нас станет консолидация владения "Почта банком" на ВТБ. Уже до конца этого года ВТБ станет 100% акционером "Почта банка". В следующем году мы будем вести активную работу по миграции сети, клиентов и бизнеса "Почта банка" на единую технологическую платформу под брендом ВТБ", - добавили банки.
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