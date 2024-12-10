https://ria.ru/20241210/vtb-1988346708.html
ВТБ рассказал о новой изощренной форме мошенничества
ВТБ рассказал о новой изощренной форме мошенничества - РИА Новости, 10.12.2024
ВТБ рассказал о новой изощренной форме мошенничества
Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу; появляются более изощренные формы обмана, когда злоумышленники изучают рабочее... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:27
2024-12-10T11:27
2024-12-10T11:27
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу; появляются более изощренные формы обмана, когда злоумышленники изучают рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков. "Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль", - сказал Горшков. При этом он отметил, что не секрет, что практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете. По словам зампреда, основной проблемой остается поведение людей, когда они начинают передавать мошенникам свою личную информацию, сталкиваясь с ними. "Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги", - добавил Горшков. Топ-менеджер подчеркнул, что распространена вариативность мошеннических атак, поэтому всегда нужно включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми.
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безопасность, технологии, втб (банк)
Безопасность, Технологии, ВТБ (банк)
ВТБ рассказал о новой изощренной форме мошенничества
ВТБ рассказал о новой изощренной форме мошенничества с записью голоса начальства
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Мошенники перешли от обобщенного изучения жертвы к ее детальному анализу; появляются более изощренные формы обмана, когда злоумышленники изучают рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Георгий Горшков.
"Мошенники изучают наше поведение, наши привычки. Раньше это происходило на очень обобщенном уровне, а сейчас они детально анализируют клиентский профиль", - сказал Горшков.
При этом он отметил, что не секрет, что практически о каждом человеке можно найти информацию в интернете. По словам зампреда, основной проблемой остается поведение людей, когда они начинают передавать мошенникам свою личную информацию, сталкиваясь с ними.
"Еще более изощренные формы проявляются, когда мошенники изучают наше рабочее окружение, записывают голос коллег или начальника. Они очень хорошо узнают наше окружение, наш образ жизни, формируют ложную оболочку доверительного круга и выманивают деньги", - добавил Горшков.
Топ-менеджер подчеркнул, что распространена вариативность мошеннических атак, поэтому всегда нужно включать здравый смысл при разговоре с незнакомыми.