Рейтинг@Mail.ru
Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vtb-1988274781.html
Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов
Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов - РИА Новости, 10.12.2024
Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов
ВТБ завершил пятый поток программы развития компетенций "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации", за два года с момента запуска... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T09:00
2024-12-10T09:00
экономика
россия
томская область
красноярский край
ольга дергунова
санкт-петербургский государственный университет
дальневосточный федеральный университет
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВТБ завершил пятый поток программы развития компетенций "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации", за два года с момента запуска обучение прошли слушатели из 23 регионов страны, сообщает пресс-служба банка.В пятом потоке приняли участие представители органов власти и институтов развития из Иркутской и Томской областей, а также Красноярского края.Участие в программе позволяет на базе анализа реализованных ВТБ кейсов сформировать системные знания о принципах проектного финансирования инфраструктуры, структурировании капиталоемких проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) и подходах банков к оценке рисков. Слушатели получают практические знания по основам финансового моделирования и анализа эффективности инвестиционных проектов, осваивают подходы к управлению рисками, изучают примеры инфраструктурных проектов, реализованных группой ВТБ. Важный элемент программы – обмен опытом по реализованным участниками проектам ГЧП в регионах.Обучение реализуется в смешанном формате: сначала слушатели работают онлайн на платформе "ВТБ Образование", а завершается программа двухдневным очным интенсивом в Санкт-Петербурге на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ)."ВТБ всегда поддерживает финансами и экспертизой значимые для страны проекты. Развитие инфраструктуры в России требует грамотного структурированного подхода со стороны всех участников процесса. Реализация этих планов требует расширения компетенций кадров на всех уровнях. В рамках программы "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации" ВТБ делится накопленным опытом и прикладными знаниями, совместно со слушателями формируя сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов. Подводя итоги запусков программы, мы видим, как полученные знания помогают командам в регионах быстрее и легче приходить к результату на проектах ГЧП", – приводит пресс-служба слова заместителя президента – председателя правления ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой.Отмечается, что материалы и кейсы программы, а также опыт спикеров – экспертов группы ВТБ – оказались востребованы среди участников, поэтому летом 2024 года команда разработчиков выпустила одноименное учебное пособие. Также на базе разработанных материалов совместно с Дальневосточным федеральным университетом была запущена программа повышения квалификации "Основы проектного и инфраструктурного финансирования: теория и практика"."Сегодня, с учетом ограничений бюджетных средств, ГЧП – наиболее эффективный инструмент для реализации экономически-значимых для страны инфраструктурных проектов. Именно инфраструктурное строительство является одним из наиболее действенных способов поддержки нашей экономики, когда государство и частные компании, разделяя ответственность, задействуют реальные рычаги и механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в те сферы, которые больше всего нуждаются в этом. Являясь лидером рынка инфраструктурного финансирования, мы взяли на себя задачу по популяризации ГЧП инструментов в регионах для дальнейшего развития. Мы рады возможности поделиться своим опытом с коллегами и клиентами для дальнейшего развития рынка и появления новых инфраструктурных проектов высокого качества в России", – отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Андрей Аверин.Программа разработана банком совместно с ВТБ Инфраструктурный холдинг (ВТБ ИХ). Пилотный запуск состоялся в 2022 году. В 2025 году ВТБ планирует продолжить реализацию программы "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации".
https://ria.ru/20241206/vtb-1987704746.html
https://ria.ru/20241204/sergeychuk-1987331670.html
россия
томская область
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, томская область, красноярский край, ольга дергунова, санкт-петербургский государственный университет, дальневосточный федеральный университет, втб (банк)
Экономика, Россия, Томская область, Красноярский край, Ольга Дергунова, Санкт-Петербургский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет, ВТБ (банк)
Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов

Экспертиза ВТБ: администрации 23 регионов РФ прошли программу обучения по ГЧП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВТБ завершил пятый поток программы развития компетенций "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации", за два года с момента запуска обучение прошли слушатели из 23 регионов страны, сообщает пресс-служба банка.
В пятом потоке приняли участие представители органов власти и институтов развития из Иркутской и Томской областей, а также Красноярского края.
Вывеска группы ВТБ на крыше здания - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В проекте "Именные гранты — 2024" 20 студентов получили по 200 тысяч рублей
6 декабря, 13:14
Участие в программе позволяет на базе анализа реализованных ВТБ кейсов сформировать системные знания о принципах проектного финансирования инфраструктуры, структурировании капиталоемких проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) и подходах банков к оценке рисков. Слушатели получают практические знания по основам финансового моделирования и анализа эффективности инвестиционных проектов, осваивают подходы к управлению рисками, изучают примеры инфраструктурных проектов, реализованных группой ВТБ. Важный элемент программы – обмен опытом по реализованным участниками проектам ГЧП в регионах.
Обучение реализуется в смешанном формате: сначала слушатели работают онлайн на платформе "ВТБ Образование", а завершается программа двухдневным очным интенсивом в Санкт-Петербурге на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ).
"ВТБ всегда поддерживает финансами и экспертизой значимые для страны проекты. Развитие инфраструктуры в России требует грамотного структурированного подхода со стороны всех участников процесса. Реализация этих планов требует расширения компетенций кадров на всех уровнях. В рамках программы "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации" ВТБ делится накопленным опытом и прикладными знаниями, совместно со слушателями формируя сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов. Подводя итоги запусков программы, мы видим, как полученные знания помогают командам в регионах быстрее и легче приходить к результату на проектах ГЧП", – приводит пресс-служба слова заместителя президента – председателя правления ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой.
Отмечается, что материалы и кейсы программы, а также опыт спикеров – экспертов группы ВТБ – оказались востребованы среди участников, поэтому летом 2024 года команда разработчиков выпустила одноименное учебное пособие. Также на базе разработанных материалов совместно с Дальневосточным федеральным университетом была запущена программа повышения квалификации "Основы проектного и инфраструктурного финансирования: теория и практика".
"Сегодня, с учетом ограничений бюджетных средств, ГЧП – наиболее эффективный инструмент для реализации экономически-значимых для страны инфраструктурных проектов. Именно инфраструктурное строительство является одним из наиболее действенных способов поддержки нашей экономики, когда государство и частные компании, разделяя ответственность, задействуют реальные рычаги и механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в те сферы, которые больше всего нуждаются в этом. Являясь лидером рынка инфраструктурного финансирования, мы взяли на себя задачу по популяризации ГЧП инструментов в регионах для дальнейшего развития. Мы рады возможности поделиться своим опытом с коллегами и клиентами для дальнейшего развития рынка и появления новых инфраструктурных проектов высокого качества в России", – отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Андрей Аверин.
Программа разработана банком совместно с ВТБ Инфраструктурный холдинг (ВТБ ИХ). Пилотный запуск состоялся в 2022 году. В 2025 году ВТБ планирует продолжить реализацию программы "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации".
Вывеска ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
ВТБ: Проекты импортозамещения и логистики - первые кандидаты на инвестиции
4 декабря, 14:32
 
ЭкономикаРоссияТомская областьКрасноярский крайОльга ДергуноваСанкт-Петербургский государственный университетДальневосточный федеральный университетВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала