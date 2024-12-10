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Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов

Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов - РИА Новости, 10.12.2024

Экспертиза ВТБ: программу обучения по ГЧП прошли администрации 23 регионов

ВТБ завершил пятый поток программы развития компетенций "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации", за два года с момента запуска... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:00

2024-12-10T09:00

2024-12-10T09:00

экономика

россия

томская область

красноярский край

ольга дергунова

санкт-петербургский государственный университет

дальневосточный федеральный университет

втб (банк)

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВТБ завершил пятый поток программы развития компетенций "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации", за два года с момента запуска обучение прошли слушатели из 23 регионов страны, сообщает пресс-служба банка.В пятом потоке приняли участие представители органов власти и институтов развития из Иркутской и Томской областей, а также Красноярского края.Участие в программе позволяет на базе анализа реализованных ВТБ кейсов сформировать системные знания о принципах проектного финансирования инфраструктуры, структурировании капиталоемких проектов на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) и подходах банков к оценке рисков. Слушатели получают практические знания по основам финансового моделирования и анализа эффективности инвестиционных проектов, осваивают подходы к управлению рисками, изучают примеры инфраструктурных проектов, реализованных группой ВТБ. Важный элемент программы – обмен опытом по реализованным участниками проектам ГЧП в регионах.Обучение реализуется в смешанном формате: сначала слушатели работают онлайн на платформе "ВТБ Образование", а завершается программа двухдневным очным интенсивом в Санкт-Петербурге на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ (ВШМ СПбГУ)."ВТБ всегда поддерживает финансами и экспертизой значимые для страны проекты. Развитие инфраструктуры в России требует грамотного структурированного подхода со стороны всех участников процесса. Реализация этих планов требует расширения компетенций кадров на всех уровнях. В рамках программы "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации" ВТБ делится накопленным опытом и прикладными знаниями, совместно со слушателями формируя сквозную экспертизу по всем стадиям жизненного цикла инвестпроектов. Подводя итоги запусков программы, мы видим, как полученные знания помогают командам в регионах быстрее и легче приходить к результату на проектах ГЧП", – приводит пресс-служба слова заместителя президента – председателя правления ВТБ, директора ВШМ СПбГУ Ольги Дергуновой.Отмечается, что материалы и кейсы программы, а также опыт спикеров – экспертов группы ВТБ – оказались востребованы среди участников, поэтому летом 2024 года команда разработчиков выпустила одноименное учебное пособие. Также на базе разработанных материалов совместно с Дальневосточным федеральным университетом была запущена программа повышения квалификации "Основы проектного и инфраструктурного финансирования: теория и практика"."Сегодня, с учетом ограничений бюджетных средств, ГЧП – наиболее эффективный инструмент для реализации экономически-значимых для страны инфраструктурных проектов. Именно инфраструктурное строительство является одним из наиболее действенных способов поддержки нашей экономики, когда государство и частные компании, разделяя ответственность, задействуют реальные рычаги и механизмы привлечения внебюджетных инвестиций в те сферы, которые больше всего нуждаются в этом. Являясь лидером рынка инфраструктурного финансирования, мы взяли на себя задачу по популяризации ГЧП инструментов в регионах для дальнейшего развития. Мы рады возможности поделиться своим опытом с коллегами и клиентами для дальнейшего развития рынка и появления новых инфраструктурных проектов высокого качества в России", – отметил генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Андрей Аверин.Программа разработана банком совместно с ВТБ Инфраструктурный холдинг (ВТБ ИХ). Пилотный запуск состоялся в 2022 году. В 2025 году ВТБ планирует продолжить реализацию программы "Крупные инфраструктурные проекты в регионах РФ: от идеи до реализации".

https://ria.ru/20241206/vtb-1987704746.html

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россия

томская область

красноярский край

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экономика, россия, томская область, красноярский край, ольга дергунова, санкт-петербургский государственный университет, дальневосточный федеральный университет, втб (банк)