https://ria.ru/20241210/vsu-1988516940.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:01

2024-12-10T23:01

2024-12-10T23:01

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.15 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.25 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241210/vojska-1988484346.html

https://ria.ru/20241209/gorlovka-1988281126.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, россия, вооруженные силы украины