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Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vsu-1988438687.html
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:21
специальная военная операция на украине
курская область
николай иванов
вооруженные силы украины
госдума рф
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил депутат ГД от региона Николай Иванов. "Киевский режим Зеленского и наемники-головорезы со всего мира вторглись в Курскую область, платят за эти разбои высокую цену. 39 460 укрофашистов нашли свою смерть на Курской земле, 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов превращены в груду металла", - рассказал депутат на пленарном заседании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, николай иванов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Николай Иванов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Депутат Иванов: ВСУ потеряли в Курской области 39 460 человек и 234 танка

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил депутат ГД от региона Николай Иванов.
"Киевский режим Зеленского и наемники-головорезы со всего мира вторглись в Курскую область, платят за эти разбои высокую цену. 39 460 укрофашистов нашли свою смерть на Курской земле, 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов превращены в груду металла", - рассказал депутат на пленарном заседании.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьНиколай ИвановВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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