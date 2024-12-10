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Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области

Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024

Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области

ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:21

2024-12-10T16:21

2024-12-10T16:21

специальная военная операция на украине

курская область

николай иванов

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил депутат ГД от региона Николай Иванов. "Киевский режим Зеленского и наемники-головорезы со всего мира вторглись в Курскую область, платят за эти разбои высокую цену. 39 460 укрофашистов нашли свою смерть на Курской земле, 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов превращены в груду металла", - рассказал депутат на пленарном заседании.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, николай иванов, вооруженные силы украины, госдума рф