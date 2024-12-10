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Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.12.2024
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области
ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:21
2024-12-10T16:21
специальная военная операция на украине
курская область
николай иванов
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. ВСУ потеряли в Курской области 39 460 людей, также 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 308 артиллерийских орудий превращены в груду металла, сообщил депутат ГД от региона Николай Иванов. "Киевский режим Зеленского и наемники-головорезы со всего мира вторглись в Курскую область, платят за эти разбои высокую цену. 39 460 укрофашистов нашли свою смерть на Курской земле, 234 танка, 294 боевых машин пехоты и БТР, 1241 бронированная машина, 308 артиллерийских орудий и 40 зенитно-ракетных комплексов превращены в груду металла", - рассказал депутат на пленарном заседании.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, николай иванов, вооруженные силы украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Николай Иванов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказал о потерях ВСУ в Курской области
Депутат Иванов: ВСУ потеряли в Курской области 39 460 человек и 234 танка