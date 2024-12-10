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ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 10.12.2024 (обновлено: 15:48 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/vsu-1988409341.html
ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе, заявили в Госдуме
ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе, заявили в Госдуме - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе, заявили в Госдуме
ВСУ развернули в Суджанском районе Курской области концлагеря для содержания местных жителей, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов на пленарном... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:05
2024-12-10T15:48
специальная военная операция на украине
суджанский район
сумская область
николай иванов
вооруженные силы украины
госдума рф
курская область
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ развернули в Суджанском районе Курской области концлагеря для содержания местных жителей, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов на пленарном заседании. "Почти дотла сожжены десятки деревень, погибли сотни мирных жителей, судьба жителей, оставшихся в оккупации, до сих пор неизвестна. &lt;...&gt; На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан", — сказал он.По данным Иванова, противник вывез на территорию Украины 45 детей в возрасте до 15 лет. Их судьба вызывает тревогу, так как после этого, по данным экспертов, на Западе упала цена на донорские органы из-за того, что "предложение превысило спрос"."В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в которых током пытают наших военнопленных", — добавил Иванов.Ситуация с пропавшими жителями Курской области была одной из тем интервью уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой РИА Новости.Омбудсмен сообщила, что удалось установить судьбу некоторых пропавших без вести. Большинство из них стоит искать в Суджанском районе, сейчас идут переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину.По оценке губернатора Курской области, количество без вести пропавших может превышать две тысячи человек, уточнила Москалькова.Российская армия продолжает планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 40 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html
https://ria.ru/20241208/plennyy-1987962423.html
суджанский район
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суджанский район, сумская область, николай иванов, вооруженные силы украины, госдума рф, курская область
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Сумская область, Николай Иванов, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Курская область
ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе, заявили в Госдуме

Депутат Иванов: ВСУ развернули концлагеря в Суджанском районе

© Getty Images / Anadolu/Maciek MusialekУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Maciek Musialek
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. ВСУ развернули в Суджанском районе Курской области концлагеря для содержания местных жителей, сообщил депутат Госдумы от региона Николай Иванов на пленарном заседании.
"Почти дотла сожжены десятки деревень, погибли сотни мирных жителей, судьба жителей, оставшихся в оккупации, до сих пор неизвестна. <...> На хуторе Олешня Суджанского района, в селе Юнатовка Сумской области, в суджанской школе укрофашисты развернули концлагеря, в которых содержатся более 1100 мирных граждан", — сказал он.
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По данным Иванова, противник вывез на территорию Украины 45 детей в возрасте до 15 лет. Их судьба вызывает тревогу, так как после этого, по данным экспертов, на Западе упала цена на донорские органы из-за того, что "предложение превысило спрос".
"В домах суджанцев укрофашисты устроили пыточные камеры, в которых током пытают наших военнопленных", — добавил Иванов.
Ситуация с пропавшими жителями Курской области была одной из тем интервью уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой РИА Новости.
Омбудсмен сообщила, что удалось установить судьбу некоторых пропавших без вести. Большинство из них стоит искать в Суджанском районе, сейчас идут переговоры по их эвакуации через Белоруссию или Украину.
По оценке губернатора Курской области, количество без вести пропавших может превышать две тысячи человек, уточнила Москалькова.
Российская армия продолжает планомерно выдавливать украинские войска из Курской области, куда они вторглись 6 августа. Всего за время боевых действий на этом участке противник потерял почти 40 тысяч военнослужащих.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районСумская областьНиколай ИвановВооруженные силы УкраиныГосдума РФКурская область
 
 
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