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ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо

ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным, заявил Сальдо

Украинские войска в Херсоне готовятся к российскому наступлению, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:19

2024-12-10T08:19

2024-12-10T09:14

специальная военная операция на украине

россия

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херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские войска в Херсоне готовятся к российскому наступлению, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости."Количества военнослужащих (у ВСУ. — Прим. ред.) не хватает даже на мелкие попытки переброски на левый берег. Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он. Но в то же самое время он постоянно готовится к тому, что мы это сделаем (российские войска освободят город Херсон. — Прим. ред.)", — сказал Сальдо.Он пояснил, что ВСУ не в силах готовить наступление на Херсонском фронте, так как перебрасывают свои силы отсюда в Курскую область.По его словам, противник уделяет большое внимание подготовке всего правобережья к приходу российских военных, ведутся работы по подготовке к противодействию наступлению. Как подчеркнул губернатор, Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав России. "По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация. <…> Это исторический регион. Он создан Россией, он строился Россией. Еще 250 лет назад началось освоение всех этих земель. Справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет", — заключил Сальдо. Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты области. Сейчас под контролем России находится 75% Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988302397.html

https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html

https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988143894.html

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Сальдо: ВСУ готовят Херсон к противодействию российским военным Сальдо заявил РИА Новости, что ВСУ готовят Херсон, как и все правобережье региона, к противодействию российским военным, а сами украинские формирования к наступлению не готовятся 2024-12-10T08:19 true PT2M01S

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россия, херсон, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность