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Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть - РИА Новости, 10.12.2024
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03:07 10.12.2024 (обновлено: 10:50 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/vrach-1988297712.html
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть - РИА Новости, 10.12.2024
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть
Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:07
2024-12-10T10:50
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. &quot;Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина&quot;, — сказала Калошина.Также, по словам эндокринолога, стоит употреблять в пищу больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть

Эндокринолог Калошина посоветовала увеличить количество овощей в рационе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ одном из гипермаркетов Московской области
В одном из гипермаркетов Московской области - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В одном из гипермаркетов Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
«

"Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина", — сказала Калошина.

Также, по словам эндокринолога, стоит употреблять в пищу больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - Общество
 
 
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