https://ria.ru/20241210/vrach-1988297712.html

Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть

Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть - РИА Новости, 10.12.2024

Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть

Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T03:07

2024-12-10T03:07

2024-12-10T10:50

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина", — сказала Калошина.Также, по словам эндокринолога, стоит употреблять в пищу больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество