https://ria.ru/20241210/vrach-1988297712.html
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть - РИА Новости, 10.12.2024
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть
Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T03:07
2024-12-10T03:07
2024-12-10T10:50
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Эффективному похудению способствует увеличение количества овощей в рационе, а также употребление в пищу необработанных продуктов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина. "Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе. Овощи — отличный источник грубых пищевых волокон. Клетчатка заполняет желудок и способствует длительному насыщению, помогает регулировать уровень сахара в крови, снижает уровень холестерина", — сказала Калошина.Также, по словам эндокринолога, стоит употреблять в пищу больше необработанных продуктов. Грубая, волокнистая пища обеспечивает длительное чувство насыщения и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
https://ria.ru/20240414/produkty-1939892074.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество
Общество, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Эндокринолог рассказала, как быстро похудеть
Эндокринолог Калошина посоветовала увеличить количество овощей в рационе