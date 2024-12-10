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В Волгограде таксист врезался в столб, есть пострадавшие
В Волгограде таксист врезался в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.12.2024
В Волгограде таксист врезался в столб, есть пострадавшие
Таксист врезался в столб в Волгограде, в результате ДТП он и четверо его пассажиров пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области в... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T10:03
2024-12-10T10:03
2024-12-10T10:03
происшествия
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 10 дек – РИА Новости. Таксист врезался в столб в Волгограде, в результате ДТП он и четверо его пассажиров пострадали, сообщает пресс-служба ГУМВД по Волгоградской области в Telegram-канале. По информации ведомства, в ночь на вторник водитель такси (автомобиль Kia Rio) не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Рокоссовского в Волгограде, части кузова после столкновения отлетели в мимо проезжающую машину. "В результате водитель автомобиля Kia Rio и четыре его пассажира с травмами доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20241022/dtp-1979245146.html
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происшествия, волгоград
В Волгограде таксист врезался в столб, есть пострадавшие
В Волгограде таксист врезался в столб, пять человек пострадали