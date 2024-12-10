https://ria.ru/20241210/vojska-1988484346.html

ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР

ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024

ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР

Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, в результате чего уничтожен легковой автомобиль, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:36

2024-12-10T18:36

2024-12-10T18:36

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, в результате чего уничтожен легковой автомобиль, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки уничтожен легковой автомобиль", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241210/vsu-1988409341.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол