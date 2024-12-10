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ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:36 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/vojska-1988484346.html
ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР
ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР
Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, в результате чего уничтожен легковой автомобиль, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:36
2024-12-10T18:36
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
сцкк
стирол
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, в результате чего уничтожен легковой автомобиль, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки уничтожен легковой автомобиль", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988409341.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Специальная военная операция на Украине
ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР

Мэр Приходько: ВСУ уничтожили легковушку при атаке центра Горловки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Украинские войска атаковали центр Горловки в ДНР, в результате чего уничтожен легковой автомобиль, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки уничтожен легковой автомобиль", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Он отметил, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет.
Ранее во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Горловке восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСЦККСтирол
 
 
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