На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*
На Украине арестовали семь самолетов компании, связанной с Коломойским
Игорь Коломойский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, которую связывают с украинскими олигархами Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым, сообщает советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
"Детективы бюро экономической безопасности Украины в рамках производства об уклонении от уплаты налогов арестовали семь самолетов, связанных с бывшими олигархами Коломойским* и Боголюбовым. Речь идет о трех Boeing 737-800, одном Boeing 737-900, трех самолетах Embraer 190 ориентировочной стоимостью 40 миллионов долларов, принадлежащих кипрской компании Brazaline LTD", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского
1 декабря, 21:19
По его словам, арест связан с делом об уклонении от уплаты налогов авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", самолеты которой принадлежат кипрской компании, связанной с Коломойским* и Боголюбовым.
Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ