Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским* - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988518310.html
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским* - РИА Новости, 10.12.2024
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*
Бюро экономической безопасности Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, которую связывают с... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:26
2024-12-10T23:26
в мире
украина
россия
геннадий боголюбов
сергей лещенко
игорь коломойский
международные авиалинии украины
приватбанк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_0:319:2962:1985_1920x0_80_0_0_dae2f326fb6a380645b9a3d5117f9375.jpg
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, которую связывают с украинскими олигархами Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым, сообщает советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. "Детективы бюро экономической безопасности Украины в рамках производства об уклонении от уплаты налогов арестовали семь самолетов, связанных с бывшими олигархами Коломойским* и Боголюбовым. Речь идет о трех Boeing 737-800, одном Boeing 737-900, трех самолетах Embraer 190 ориентировочной стоимостью 40 миллионов долларов, принадлежащих кипрской компании Brazaline LTD", - написал Лещенко в своем Telegram-канале. По его словам, арест связан с делом об уклонении от уплаты налогов авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", самолеты которой принадлежат кипрской компании, связанной с Коломойским* и Боголюбовым. Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ
https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html
https://ria.ru/20241210/ssha-1988509716.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/35/1508383539_330:160:2847:2048_1920x0_80_0_0_04382e3f3da02fa0e6550e6f89c4a83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, геннадий боголюбов, сергей лещенко, игорь коломойский, международные авиалинии украины, приватбанк
В мире, Украина, Россия, Геннадий Боголюбов, Сергей Лещенко, Игорь Коломойский, Международные авиалинии Украины, Приватбанк
На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*

На Украине арестовали семь самолетов компании, связанной с Коломойским

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский*
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, которую связывают с украинскими олигархами Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым, сообщает советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко.
"Детективы бюро экономической безопасности Украины в рамках производства об уклонении от уплаты налогов арестовали семь самолетов, связанных с бывшими олигархами Коломойским* и Боголюбовым. Речь идет о трех Boeing 737-800, одном Boeing 737-900, трех самолетах Embraer 190 ориентировочной стоимостью 40 миллионов долларов, принадлежащих кипрской компании Brazaline LTD", - написал Лещенко в своем Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Коломойский* выступил с обвинением в адрес Зеленского
1 декабря, 21:19
По его словам, арест связан с делом об уклонении от уплаты налогов авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", самолеты которой принадлежат кипрской компании, связанной с Коломойским* и Боголюбовым.
Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем.
Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".
*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов
Вчера, 21:16
 
В миреУкраинаРоссияГеннадий БоголюбовСергей ЛещенкоИгорь КоломойскийМеждународные авиалинии УкраиныПриватбанк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала