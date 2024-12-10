https://ria.ru/20241210/ukraina-1988518310.html

На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*

На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским* - РИА Новости, 10.12.2024

На Украине арестовали самолеты компании, связанной с Коломойским*

Бюро экономической безопасности Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, которую связывают с... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T23:26

2024-12-10T23:26

2024-12-10T23:26

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сергей лещенко

игорь коломойский

международные авиалинии украины

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бюро экономической безопасности Украины в рамках дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, принадлежащих компании, которую связывают с украинскими олигархами Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым, сообщает советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко. "Детективы бюро экономической безопасности Украины в рамках производства об уклонении от уплаты налогов арестовали семь самолетов, связанных с бывшими олигархами Коломойским* и Боголюбовым. Речь идет о трех Boeing 737-800, одном Boeing 737-900, трех самолетах Embraer 190 ориентировочной стоимостью 40 миллионов долларов, принадлежащих кипрской компании Brazaline LTD", - написал Лещенко в своем Telegram-канале. По его словам, арест связан с делом об уклонении от уплаты налогов авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", самолеты которой принадлежат кипрской компании, связанной с Коломойским* и Боголюбовым. Бюро экономической безопасности Украины в августе сообщало, что следователи завершили досудебное расследование против украинского олигарха Коломойского*, где, в частности, речь идет о четырех статьях уголовного кодекса, среди которых служебный подлог, незаконные действия с банковскими документами, легализация имущества, полученного преступным путем. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Как сообщала 7 июля "Украинская правда", Боголюбов уехал с Украины по поддельным документам на фоне слухов об открытии против него уголовного дела в связи с деятельностью "Приватбанка".*Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов РФ

https://ria.ru/20241201/obvinenie-1986760697.html

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в мире, украина, россия, геннадий боголюбов, сергей лещенко, игорь коломойский, международные авиалинии украины, приватбанк