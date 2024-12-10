https://ria.ru/20241210/ukraina-1988497595.html

В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ

В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:36

2024-12-10T19:36

2024-12-10T19:36

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. "Как только (министра цифровой трансформации Украины – ред.) Михаила Федорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически — буквально за месяц в несколько раз. А министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Почему его отстранили? Из-за интриг (главы офиса Владимира Зеленского Андрея - ред.) Ермака и (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, Ермак воспринимает Федорова как возможного нового кандидата на пост министра обороны страны вместо своего протеже Рустема Умерова. "С другой стороны интригует Сырский, который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела"... Сырский - безнадежный, его надо освободить вместе с Умеровым уже "позавчера", - добавила Безуглая. Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html

https://ria.ru/20241210/vsu-1988382260.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, михаил федоров, рустем умеров, андрей ермак