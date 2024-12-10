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В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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19:36 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988497595.html
В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ
В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:36
2024-12-10T19:36
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. "Как только (министра цифровой трансформации Украины – ред.) Михаила Федорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически — буквально за месяц в несколько раз. А министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Почему его отстранили? Из-за интриг (главы офиса Владимира Зеленского Андрея - ред.) Ермака и (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, Ермак воспринимает Федорова как возможного нового кандидата на пост министра обороны страны вместо своего протеже Рустема Умерова. "С другой стороны интригует Сырский, который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела"... Сырский - безнадежный, его надо освободить вместе с Умеровым уже "позавчера", - добавила Безуглая. Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988436745.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, михаил федоров, рустем умеров, андрей ермак
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Михаил Федоров, Рустем Умеров, Андрей Ермак
В Раде заявили о критическом снижении закупок дронов для ВСУ

Депутат Рады Безуглая: на Украине критически упали закупки беспилотников для ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая утверждает, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ.
"Как только (министра цифровой трансформации Украины – ред.) Михаила Федорова отстранили от работы с дронами, закупки и развитие этого направления упали критически — буквально за месяц в несколько раз. А министерство обороны за весь 2024 год почти не закупило никаких дронов. Почему его отстранили? Из-за интриг (главы офиса Владимира Зеленского Андрея - ред.) Ермака и (главкома ВСУ Александра - ред.) Сырского", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
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По ее словам, Ермак воспринимает Федорова как возможного нового кандидата на пост министра обороны страны вместо своего протеже Рустема Умерова. "С другой стороны интригует Сырский, который ненавидит Федорова за то, что тот "вмешивается в военные дела"... Сырский - безнадежный, его надо освободить вместе с Умеровым уже "позавчера", - добавила Безуглая.
Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о критической нехватке средств на оборонные нужды, не хватает больше 12 миллиардов долларов.
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныМихаил ФедоровРустем УмеровАндрей Ермак
 
 
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