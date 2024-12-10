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Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой, уверен Туск
Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой, уверен Туск - РИА Новости, 10.12.2024
Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой, уверен Туск
Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться текущей зимой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:08
2024-12-10T16:08
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ВАРШАВА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться текущей зимой, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, открывая заседание кабинета министров. "У меня будет серия переговоров, касающихся, прежде всего, ситуации за нашей восточной границей. Наше председательство (Польша будет председательствовать в Евросоюзе в первой половине 2025 года – ред.) будет, среди прочего, нести ответственность за то, как будет выглядеть политический пейзаж, как будет выглядеть ситуация, быть может, во время переговоров, которые, быть может, тут все еще остаются знаки вопроса, начнутся зимой", - сказал Туск. Он уточнил, что уже сегодня проведет беседы на эту тему с Владимиром Зеленским и лидером Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрихом Мерцем, побывавшем на Украине. "Он проинформирует меня о своих переговорах в Киеве", - сказал Туск.
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в мире, украина, польша, дональд туск, владимир зеленский, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Украина, Польша, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой, уверен Туск
Туск заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться зимой