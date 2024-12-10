https://ria.ru/20241210/ukraina-1988396748.html

Опрос показал отношение украинцев к Западу

Опрос показал отношение украинцев к Западу - РИА Новости, 10.12.2024

Опрос показал отношение украинцев к Западу

Больше половины граждан Украины – 57,2% - считают, что западные партнеры делают недостаточно для победы страны в конфликте с Россией, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T14:29

2024-12-10T14:29

2024-12-10T14:29

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Больше половины граждан Украины – 57,2% - считают, что западные партнеры делают недостаточно для победы страны в конфликте с Россией, свидетельствуют данные опроса, опубликованные украинским центром "Новая Европа". "Большинство украинцев (57,2%) считает, что партнеры делают недостаточно для победы Украины. Почти 40% убеждены, что партнеры делают для победы все возможное. Во многих ответах этого опроса прослеживаем истощение, разочарование среди украинцев. Подход Запада по поддержке Украины "Аs long as it takes" (столько, сколько потребуется), похоже, рухнет не только среди экспертных кругов, но и среди общества в целом", - говорится в публикации по результатам опроса, размещенной на сайте центра. Как говорится в тексте, "предчувствия худшего" сказывается на оценках и настроениях граждан Украины, что особенно заметно на результатах следующего вопроса о доверии к зарубежным лидерам. "Привлекает внимание достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу - особенно на фоне падения соответствующего показателя Джозефа Байдена и учитывая аналогичные рейтинги доверия в странах Европы. Например, во Франции Трампу доверяло 16%, В Британии 30%, самой привлекательной выглядит лишь Венгрия с доверием в 37%, что все равно меньше уровня доверия среди украинцев – 44,6%", - подчеркивается в публикации. Опрос проводила компания Info Sapiens с 15 по 27 ноября 2024 года, выборка исследования составляет 1 000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп