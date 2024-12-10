Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение украинцев к Западу - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988396748.html
Опрос показал отношение украинцев к Западу
Опрос показал отношение украинцев к Западу - РИА Новости, 10.12.2024
Опрос показал отношение украинцев к Западу
Больше половины граждан Украины – 57,2% - считают, что западные партнеры делают недостаточно для победы страны в конфликте с Россией, свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T14:29
2024-12-10T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Больше половины граждан Украины – 57,2% - считают, что западные партнеры делают недостаточно для победы страны в конфликте с Россией, свидетельствуют данные опроса, опубликованные украинским центром "Новая Европа". "Большинство украинцев (57,2%) считает, что партнеры делают недостаточно для победы Украины. Почти 40% убеждены, что партнеры делают для победы все возможное. Во многих ответах этого опроса прослеживаем истощение, разочарование среди украинцев. Подход Запада по поддержке Украины "Аs long as it takes" (столько, сколько потребуется), похоже, рухнет не только среди экспертных кругов, но и среди общества в целом", - говорится в публикации по результатам опроса, размещенной на сайте центра. Как говорится в тексте, "предчувствия худшего" сказывается на оценках и настроениях граждан Украины, что особенно заметно на результатах следующего вопроса о доверии к зарубежным лидерам. "Привлекает внимание достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу - особенно на фоне падения соответствующего показателя Джозефа Байдена и учитывая аналогичные рейтинги доверия в странах Европы. Например, во Франции Трампу доверяло 16%, В Британии 30%, самой привлекательной выглядит лишь Венгрия с доверием в 37%, что все равно меньше уровня доверия среди украинцев – 44,6%", - подчеркивается в публикации. Опрос проводила компания Info Sapiens с 15 по 27 ноября 2024 года, выборка исследования составляет 1 000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Опрос показал отношение украинцев к Западу

"Новая Европа": 57,2% украинцев назвали недостаточным вклад Запада в победу

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Больше половины граждан Украины – 57,2% - считают, что западные партнеры делают недостаточно для победы страны в конфликте с Россией, свидетельствуют данные опроса, опубликованные украинским центром "Новая Европа".
"Большинство украинцев (57,2%) считает, что партнеры делают недостаточно для победы Украины. Почти 40% убеждены, что партнеры делают для победы все возможное. Во многих ответах этого опроса прослеживаем истощение, разочарование среди украинцев. Подход Запада по поддержке Украины "Аs long as it takes" (столько, сколько потребуется), похоже, рухнет не только среди экспертных кругов, но и среди общества в целом", - говорится в публикации по результатам опроса, размещенной на сайте центра.
Как говорится в тексте, "предчувствия худшего" сказывается на оценках и настроениях граждан Украины, что особенно заметно на результатах следующего вопроса о доверии к зарубежным лидерам. "Привлекает внимание достаточно высокий уровень доверия среди украинцев к новому президенту США Дональду Трампу - особенно на фоне падения соответствующего показателя Джозефа Байдена и учитывая аналогичные рейтинги доверия в странах Европы. Например, во Франции Трампу доверяло 16%, В Британии 30%, самой привлекательной выглядит лишь Венгрия с доверием в 37%, что все равно меньше уровня доверия среди украинцев – 44,6%", - подчеркивается в публикации.
Опрос проводила компания Info Sapiens с 15 по 27 ноября 2024 года, выборка исследования составляет 1 000 респондентов, теоретическая погрешность выборки не превышает 3,1% с вероятностью 0,95%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала