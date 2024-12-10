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Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:41 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988362890.html
Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину
Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину - РИА Новости, 10.12.2024
Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET назвал спекуляциями заявления о возможном вводе войск НАТО на... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:41
2024-12-10T12:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
польша
владислав косиняк-камыш
эммануэль макрон
дональд трамп
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ВАРШАВА, 10 дек — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET назвал спекуляциями заявления о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины. "Это все спекуляции. Слово "спекуляции" – наилучшее, ибо раз появляются такие предложения, раз другие, раз финское предложение, раз еще какое-то", - сказал Косиняк-Камыш. В Москве ранее заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. Косиняк-Камыш напомнил, что инициативу о вводе войск НАТО на Украину в феврале выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. "Когда две или три недели назад я встречался с министром обороны Франции, он не возвращался к этой теме", - сказал министр. Он также отметил, что такая тема время от времени появляется в публикациях СМИ после выборов президента США. "Эта тема появляется в публикациях. Она появилась потому, что некоторые газеты после победы Дональда Трампа опубликовали его мирный план для Украины, и одним из пунктов там было присутствие европейских войск, то есть из европейских стран. Никто этого плана до сих пор не подтвердил. Так что я бы попросил о далеко идущей осторожности в комментировании всяких планов", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что НАТО не рассматривает, в частности, такие действия, как разделение территории Украины на зоны ответственности или уничтожение российских ракет над территорией Украины. "Не рассматривается такой вариант, о котором писали СМИ, что якобы будут отдельные зоны ответственности, как было в Ираке. Ничего такого не рассматривается. Рассматривается дискуссия всего НАТО. Мы когда-то говорили о сбивании ракет над Украиной. Я говорил ясно и выразительно, что это должно быть решение целого союза, а такого решения нет. И ничего не изменилось с момента нашей последней встречи", - сказал министр.
https://ria.ru/20241208/putin-1987927342.html
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в мире, украина, франция, польша, владислав косиняк-камыш , эммануэль макрон, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО
Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину

Глава МО Польши назвал заявления о вводе войск НАТО на Украину спекуляциями

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 дек — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET назвал спекуляциями заявления о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины.
"Это все спекуляции. Слово "спекуляции" – наилучшее, ибо раз появляются такие предложения, раз другие, раз финское предложение, раз еще какое-то", - сказал Косиняк-Камыш.
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В Москве ранее заявляли, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых.
Косиняк-Камыш напомнил, что инициативу о вводе войск НАТО на Украину в феврале выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. "Когда две или три недели назад я встречался с министром обороны Франции, он не возвращался к этой теме", - сказал министр.
Он также отметил, что такая тема время от времени появляется в публикациях СМИ после выборов президента США. "Эта тема появляется в публикациях. Она появилась потому, что некоторые газеты после победы Дональда Трампа опубликовали его мирный план для Украины, и одним из пунктов там было присутствие европейских войск, то есть из европейских стран. Никто этого плана до сих пор не подтвердил. Так что я бы попросил о далеко идущей осторожности в комментировании всяких планов", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он уточнил, что НАТО не рассматривает, в частности, такие действия, как разделение территории Украины на зоны ответственности или уничтожение российских ракет над территорией Украины.
"Не рассматривается такой вариант, о котором писали СМИ, что якобы будут отдельные зоны ответственности, как было в Ираке. Ничего такого не рассматривается. Рассматривается дискуссия всего НАТО. Мы когда-то говорили о сбивании ракет над Украиной. Я говорил ясно и выразительно, что это должно быть решение целого союза, а такого решения нет. И ничего не изменилось с момента нашей последней встречи", - сказал министр.
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