Минобороны Польши прокомментировало заявления о вводе войск НАТО на Украину
Глава МО Польши назвал заявления о вводе войск НАТО на Украину спекуляциями
© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 дек — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET назвал спекуляциями заявления о возможном вводе войск НАТО на территорию Украины.
"Это все спекуляции. Слово "спекуляции" – наилучшее, ибо раз появляются такие предложения, раз другие, раз финское предложение, раз еще какое-то", - сказал Косиняк-Камыш.
Косиняк-Камыш напомнил, что инициативу о вводе войск НАТО на Украину в феврале выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. "Когда две или три недели назад я встречался с министром обороны Франции, он не возвращался к этой теме", - сказал министр.
Он также отметил, что такая тема время от времени появляется в публикациях СМИ после выборов президента США. "Эта тема появляется в публикациях. Она появилась потому, что некоторые газеты после победы Дональда Трампа опубликовали его мирный план для Украины, и одним из пунктов там было присутствие европейских войск, то есть из европейских стран. Никто этого плана до сих пор не подтвердил. Так что я бы попросил о далеко идущей осторожности в комментировании всяких планов", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он уточнил, что НАТО не рассматривает, в частности, такие действия, как разделение территории Украины на зоны ответственности или уничтожение российских ракет над территорией Украины.
"Не рассматривается такой вариант, о котором писали СМИ, что якобы будут отдельные зоны ответственности, как было в Ираке. Ничего такого не рассматривается. Рассматривается дискуссия всего НАТО. Мы когда-то говорили о сбивании ракет над Украиной. Я говорил ясно и выразительно, что это должно быть решение целого союза, а такого решения нет. И ничего не изменилось с момента нашей последней встречи", - сказал министр.
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