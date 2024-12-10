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В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988346525.html
В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину
В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину - РИА Новости, 10.12.2024
В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину
Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов,... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:25
2024-12-10T11:25
специальная военная операция на украине
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации. "Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души", - сказал Константинов. По его словам, украинский народ бросили на произвол судьбы те, кто так активно выступали на Майдане за евроинтеграцию и новую лучшую жизнь. "Где живут украинские олигархи, сделавшие свое состояние на разграблении Украины и продолжающие её грабить? Никто из них не связывает своё будущее, будущее своих детей и внуков с этой убитой страной", - сказал глава парламента.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
https://ria.ru/20241209/unizhenie-1988064841.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Дональд Трамп
В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину

Константинов: политика Зеленского превратила Украину в огромное кладбище

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
"Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души", - сказал Константинов.
По его словам, украинский народ бросили на произвол судьбы те, кто так активно выступали на Майдане за евроинтеграцию и новую лучшую жизнь.
"Где живут украинские олигархи, сделавшие свое состояние на разграблении Украины и продолжающие её грабить? Никто из них не связывает своё будущее, будущее своих детей и внуков с этой убитой страной", - сказал глава парламента.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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9 декабря, 01:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновДональд Трамп
 
 
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