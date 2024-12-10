https://ria.ru/20241210/ukraina-1988346525.html

В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину

В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину - РИА Новости, 10.12.2024

В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину

Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов,... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:25

2024-12-10T11:25

2024-12-10T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации. "Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души", - сказал Константинов. По его словам, украинский народ бросили на произвол судьбы те, кто так активно выступали на Майдане за евроинтеграцию и новую лучшую жизнь. "Где живут украинские олигархи, сделавшие свое состояние на разграблении Украины и продолжающие её грабить? Никто из них не связывает своё будущее, будущее своих детей и внуков с этой убитой страной", - сказал глава парламента.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир константинов, дональд трамп