В Крыму рассказали, во что Зеленский превратил Украину
Константинов: политика Зеленского превратила Украину в огромное кладбище
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Предательская политика Владимира Зеленского превратила Украину в огромное кладбище, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя данные о потерях на фронте, приведенные будущим президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны, эта тенденция будет вести к понижению возраста мобилизации на Украине до 18 лет и ужесточению насильственной мобилизации.
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"Режим Зеленского своей предательской и антироссийской политикой превратил Украину в огромное кладбище, увешанное сине-жёлтыми знамёнами. Украина теперь - большое кладбище, за околицей которого прозябают разбитые души", - сказал Константинов.
По его словам, украинский народ бросили на произвол судьбы те, кто так активно выступали на Майдане за евроинтеграцию и новую лучшую жизнь.
"Где живут украинские олигархи, сделавшие свое состояние на разграблении Украины и продолжающие её грабить? Никто из них не связывает своё будущее, будущее своих детей и внуков с этой убитой страной", - сказал глава парламента.
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