Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988314930.html
На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине
На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 10.12.2024
На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине
После окончания конфликта Россия и Украина будут прочно связаны в самых разных аспектах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:47
2024-12-10T08:47
специальная военная операция на украине
в мире
запад
украина
нато
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/66/1475236665_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6a34ffc74b32f02cf57e638cd4124e02.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. После окончания конфликта Россия и Украина будут прочно связаны в самых разных аспектах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны", — отметил он.По мнению журналиста, конфликт рано или поздно завершится, а после окончания боевых действий Россия останется могущественным соседом Украины."А где будут ЕС и НАТО?" — задается вопросом Боуз.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241210/tramp-1988311520.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147523/66/1475236665_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83831ed4106aab7e8ab6962b4ca3fbad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запад, украина, нато, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, москва, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запад, Украина, НАТО, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине

Боуз: Россия и Украина будут неразрывно связаны после окончания конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги у Киевской городской администрации
Флаги у Киевской городской администрации - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги у Киевской городской администрации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. После окончания конфликта Россия и Украина будут прочно связаны в самых разных аспектах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны", — отметил он.
По мнению журналиста, конфликт рано или поздно завершится, а после окончания боевых действий Россия останется могущественным соседом Украины.
"А где будут ЕС и НАТО?" — задается вопросом Боуз.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского
Вчера, 08:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗападУкраинаНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМоскваВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала