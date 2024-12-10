https://ria.ru/20241210/ukraina-1988314930.html

На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине

На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине - РИА Новости, 10.12.2024

На Западе рассказали, чем закончится конфликт на Украине

После окончания конфликта Россия и Украина будут прочно связаны в самых разных аспектах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:47

2024-12-10T08:47

2024-12-10T08:47

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. После окончания конфликта Россия и Украина будут прочно связаны в самых разных аспектах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Они по-прежнему будут иметь общую историю, религию, народ и в миллионах аспектов будут неразрывно связаны", — отметил он.По мнению журналиста, конфликт рано или поздно завершится, а после окончания боевых действий Россия останется могущественным соседом Украины."А где будут ЕС и НАТО?" — задается вопросом Боуз.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

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