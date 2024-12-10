На Украине признали проблемы со строительством укреплений, пишет FT
FT: отсутствие укреплений на линиях обороны деморализует украинские войска
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий в окопе
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинские чиновники и командиры признают, что усилия по строительству укреплений омрачены задержками и отсутствием координации, этот фактор, в свою очередь, еще больше деморализует силы ВСУ на фоне стремительного продвижения российских войск, пишет газета Financial Times.
"Украина спешит завершить строительство нескольких линий обороны, которые могли бы остановить стремительное продвижение России, но, по словам украинских чиновников и командиров, усилия пока что омрачены задержками и отсутствием координации", — пишет издание.
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Как заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков, "ситуация с укреплениями — еще один фактор, деморализующий войска".
"Финансирование рассредоточено по всем регионам, и каждый строит свое. Нет одного человека, который бы отвечал за качество, планирование, за то, как эти позиции будут переданы и кому и кто будет их контролировать", — отметил он.
По словам Разумкова, строительство укреплений изначально откладывалось, потому что в Киеве рассчитывали на успехи, однако после провала украинского контрнаступления в ноябре 2023 года произошли дополнительные задержки из-за отсутствия координации и ряда случаев коррупции.
Так, как пишет издание, Днепропетровская область потратила 7,3 миллиона долларов на укрепления с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Однако два чиновника, участвовавших в строительстве в этом районе, заявили, что за эти деньги мало что можно показать и что работы набрали обороты только около двух месяцев назад.
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Как сообщается, репортер Financial Times, посетивший районы Днепропетровской области в ноябре, увидел лишь несколько подготовленных позиций и противотанковый ров, а также несколько позиций, которые все еще строятся или заброшены незаконченными.
Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 480 миллионов долларов).
Ранее британская газета The Guardian сообщала, что ноябрь 2024 года стал худшим для Украины в конфликте почти за два года — за этот месяц Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк, один из крупнейших городов мира. По данным издания, территориальные потери Киева в ноябре составили в общем 1202 квадратных километра, что примерно равно площади Нью-Йорка. При этом отмечается, что основная часть взятых под контроль силами России районов приходится на Донбасс.
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В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Его помощник Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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