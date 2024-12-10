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Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html
Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю
Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю - РИА Новости, 10.12.2024
Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю
ВСУ при отступлении оставляют за собой "голую землю", рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Раздольное в ДНР местный житель. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T06:23
2024-12-10T06:23
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении оставляют за собой "голую землю", рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Раздольное в ДНР местный житель. "Сначала целенаправленно били по огородам, где, по дворьям… потом сараи, а потом уже чисто по домам, уже дом сгоревший, полностью все, одни стены. Все равно туда стреляют, чтобы выровнять..., с асфальтом сравнять. Чисто, чтобы ровно была улица, без ничего", - рассказал беженец. Он отметил, что обстрелы производились со стороны поселка Богатырь, который сейчас контролирует Украина и куда вывели всех военнослужащих ВСУ. "Приказ Зеленского, насколько я слышал, за собой, когда отступаешь, за собой оставлять голую землю, уничтожать все на свете. Чтоб ничего не оставалось", - добавил житель села Раздольное. Собеседник агентства попросил не показывать его лицо, и изменить голос, так как его семья находится на территории Украины.
https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html
https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю

Беженец из Раздольного: ВСУ били по дворам, огородам и по домам мирных жителей

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении оставляют за собой "голую землю", рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Раздольное в ДНР местный житель.
"Сначала целенаправленно били по огородам, где, по дворьям… потом сараи, а потом уже чисто по домам, уже дом сгоревший, полностью все, одни стены. Все равно туда стреляют, чтобы выровнять..., с асфальтом сравнять. Чисто, чтобы ровно была улица, без ничего", - рассказал беженец.
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Он отметил, что обстрелы производились со стороны поселка Богатырь, который сейчас контролирует Украина и куда вывели всех военнослужащих ВСУ. "Приказ Зеленского, насколько я слышал, за собой, когда отступаешь, за собой оставлять голую землю, уничтожать все на свете. Чтоб ничего не оставалось", - добавил житель села Раздольное.
Собеседник агентства попросил не показывать его лицо, и изменить голос, так как его семья находится на территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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