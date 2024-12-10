https://ria.ru/20241210/ukraina-1988304516.html

Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю

Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю - РИА Новости, 10.12.2024

Беженец из Раздольного рассказал, что ВСУ оставляют за собой голую землю

ВСУ при отступлении оставляют за собой "голую землю", рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Раздольное в ДНР местный житель. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T06:23

2024-12-10T06:23

2024-12-10T06:23

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. ВСУ при отступлении оставляют за собой "голую землю", рассказал РИА Новости эвакуированный из поселка Раздольное в ДНР местный житель. "Сначала целенаправленно били по огородам, где, по дворьям… потом сараи, а потом уже чисто по домам, уже дом сгоревший, полностью все, одни стены. Все равно туда стреляют, чтобы выровнять..., с асфальтом сравнять. Чисто, чтобы ровно была улица, без ничего", - рассказал беженец. Он отметил, что обстрелы производились со стороны поселка Богатырь, который сейчас контролирует Украина и куда вывели всех военнослужащих ВСУ. "Приказ Зеленского, насколько я слышал, за собой, когда отступаешь, за собой оставлять голую землю, уничтожать все на свете. Чтоб ничего не оставалось", - добавил житель села Раздольное. Собеседник агентства попросил не показывать его лицо, и изменить голос, так как его семья находится на территории Украины.

https://ria.ru/20241210/razdolnoe-1988298873.html

https://ria.ru/20240822/vsu-1967691847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность