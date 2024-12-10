https://ria.ru/20241210/tsar-1988289704.html

Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР

Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР - РИА Новости, 10.12.2024

Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР

Посольство РФ в ЦАР в своем Telegram-канале опровергло сообщение французских СМИ о том, что в начале декабря страну якобы посетили российские военные делегации. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:17

2024-12-10T00:17

2024-12-10T00:17

в мире

россия

банги

цар

фостен-арканж туадера

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЦАР в своем Telegram-канале опровергло сообщение французских СМИ о том, что в начале декабря страну якобы посетили российские военные делегации. Посольство России обратило внимание на очередной фейк, тиражируемый французским СМИ Africa Intelligence. "Девятого декабря это медиа опубликовало статью под громким заголовком "Вагнер увеличивает число демонстраций для того, помешать сближению Банги с Парижем. Французские журналисты утверждают, что в период с 5 по 6 декабря президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял российскую военную делегацию. Российские военные также якобы должны были провести встречу с президентом Чада Махаматом Идриссом Деби Итно. Доводим до сведения западных журналистов, что в начале декабря никакие российские военные делегации Банги не посещали", - заявили в посольстве РФ в Банги. В дипмиссии добавили, что после таких абсурдных фейков было бы стыдно обвинять Россию в дезинформации.

https://ria.ru/20241125/almazy-1985573813.html

https://ria.ru/20241120/putin-1984796580.html

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банги

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, банги, цар, фостен-арканж туадера