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Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР - РИА Новости, 10.12.2024
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00:17 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/tsar-1988289704.html
Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР
Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР - РИА Новости, 10.12.2024
Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР
Посольство РФ в ЦАР в своем Telegram-канале опровергло сообщение французских СМИ о том, что в начале декабря страну якобы посетили российские военные делегации. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:17
2024-12-10T00:17
в мире
россия
банги
цар
фостен-арканж туадера
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЦАР в своем Telegram-канале опровергло сообщение французских СМИ о том, что в начале декабря страну якобы посетили российские военные делегации. Посольство России обратило внимание на очередной фейк, тиражируемый французским СМИ Africa Intelligence. "Девятого декабря это медиа опубликовало статью под громким заголовком "Вагнер увеличивает число демонстраций для того, помешать сближению Банги с Парижем. Французские журналисты утверждают, что в период с 5 по 6 декабря президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял российскую военную делегацию. Российские военные также якобы должны были провести встречу с президентом Чада Махаматом Идриссом Деби Итно. Доводим до сведения западных журналистов, что в начале декабря никакие российские военные делегации Банги не посещали", - заявили в посольстве РФ в Банги. В дипмиссии добавили, что после таких абсурдных фейков было бы стыдно обвинять Россию в дезинформации.
https://ria.ru/20241125/almazy-1985573813.html
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в мире, россия, банги, цар, фостен-арканж туадера
В мире, Россия, Банги, ЦАР, Фостен-Арканж Туадера
Посольство опровергло сообщения о визите российских военных в ЦАР

Посольство в ЦАР опровергло сообщения СМИ о визите российских военных в страну

© AP Photo / Jerome DelayВоенные на базе в Бамбари, ЦАР
Военные на базе в Бамбари, ЦАР - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Военные на базе в Бамбари, ЦАР. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Посольство РФ в ЦАР в своем Telegram-канале опровергло сообщение французских СМИ о том, что в начале декабря страну якобы посетили российские военные делегации.
Посольство России обратило внимание на очередной фейк, тиражируемый французским СМИ Africa Intelligence.
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"Девятого декабря это медиа опубликовало статью под громким заголовком "Вагнер увеличивает число демонстраций для того, помешать сближению Банги с Парижем. Французские журналисты утверждают, что в период с 5 по 6 декабря президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял российскую военную делегацию. Российские военные также якобы должны были провести встречу с президентом Чада Махаматом Идриссом Деби Итно. Доводим до сведения западных журналистов, что в начале декабря никакие российские военные делегации Банги не посещали", - заявили в посольстве РФ в Банги.
В дипмиссии добавили, что после таких абсурдных фейков было бы стыдно обвинять Россию в дезинформации.
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В миреРоссияБангиЦАРФостен-Арканж Туадера
 
 
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