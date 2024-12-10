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Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине - РИА Новости, 10.12.2024
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23:01 10.12.2024 (обновлено: 23:25 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/tramp-1988517108.html
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине - РИА Новости, 10.12.2024
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине
Избранный президент США Дональд Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен, заявил РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T23:01
2024-12-10T23:25
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Ранее во вторник Орбан сообщил, что накануне провел день с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск. "Это не были переговоры, потому что президент Трамп еще не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа... Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США... Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого", - сказал Орбан венгерским журналистам, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети Facebook*. Ранее Орбан заявлял, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
https://ria.ru/20241210/ssha-1988191629.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, виктор орбан, илон маск
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Илон Маск
Орбан рассказал, почему Трамп пока не может говорить об Украине

Орбан: до инаугурации Трамп не уполномочен говорить о перемирии на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп пока не уполномочен говорить о прекращении огня на Украине, но после его инаугурации в январе эффект будет заметен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Ранее во вторник Орбан сообщил, что накануне провел день с Трампом в его имении Мар-а-Лаго, на встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и предприниматель Илон Маск.
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"Это не были переговоры, потому что президент Трамп еще не вступил в должность, когда вступит, будут переговоры, пока просто беседа... Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США... Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого", - сказал Орбан венгерским журналистам, соответствующая видеозапись опубликована в соцсети Facebook*.
Ранее Орбан заявлял, что Венгрия хотела бы, чтобы Трамп вернулся к власти в США и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена на территории РФ как экстремистская
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