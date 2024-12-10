Трамп попросил назначить его невестку сенатором от Флориды, сообщили СМИ
Fox News: Трамп попросил губернатора назначить его невестку сенатором от Флориды
© AP Photo / Susan WalshЛара Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Лара Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп просит губернатора Флориды Рона Десантиса назначить свою невестку Лару Трамп в качестве сенатора от Флориды вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванный источник.
Ранее невестка Трампа Лара заявила, что рассматривает возможность занять место в сенате. Такое заявление она сделала в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность госсекретаря. В воскресенье Лара Трамп также сообщила в соцсети X о том, что планирует объявить об уходе с поста сопредседателя национального комитета Республиканской партии на следующем собрании.
По словам Fox News, если Рубио назначат следующим государственным секретарем США, его преемник будет работать в сенате в течение двух лет. Телеканал напоминает, что Десантис планировал объявить кандидатуру нового сенатора от штата Флорида до начала января.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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