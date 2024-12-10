https://ria.ru/20241210/tramp-1988516669.html

Трамп попросил назначить его невестку сенатором от Флориды, сообщили СМИ

Трамп попросил назначить его невестку сенатором от Флориды, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.12.2024

Трамп попросил назначить его невестку сенатором от Флориды, сообщили СМИ

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп просит губернатора Флориды Рона Десантиса назначить свою невестку Лару Трамп в качестве сенатора от... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T22:54

2024-12-10T22:54

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп просит губернатора Флориды Рона Десантиса назначить свою невестку Лару Трамп в качестве сенатора от Флориды вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост госсекретаря Марка Рубио, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванный источник. Ранее невестка Трампа Лара заявила, что рассматривает возможность занять место в сенате. Такое заявление она сделала в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность госсекретаря. В воскресенье Лара Трамп также сообщила в соцсети X о том, что планирует объявить об уходе с поста сопредседателя национального комитета Республиканской партии на следующем собрании. "Трамп требует от Десантиса назвать кандидатуру Лары Трамп на замену сенатора от Флориды Марка Рубио", - рассказал телеканалу источник в политическом окружении Трампа. По словам Fox News, если Рубио назначат следующим государственным секретарем США, его преемник будет работать в сенате в течение двух лет. Телеканал напоминает, что Десантис планировал объявить кандидатуру нового сенатора от штата Флорида до начала января. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241210/ssha-1988191629.html

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в мире, справки, сша, флорида, марко рубио, рон десантис, дональд трамп, nbc