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Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада - РИА Новости, 10.12.2024
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12:34 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/tramp-1988361125.html
Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада
Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада - РИА Новости, 10.12.2024
Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:34
2024-12-10T12:34
сша
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мексика
дональд трамп
джастин трюдо
торговая война
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары в после вступления Трампа в должность. Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США. "Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. С нетерпением жду новой встречи с губернатором в скором времени, чтобы мы могли продолжить наши обстоятельные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" - написал во вторник Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html
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сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война, в мире
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, торговая война, В мире
Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада

Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором великого штата Канада

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары в после вступления Трампа в должность.
Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News
3 декабря, 08:59
"Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. С нетерпением жду новой встречи с губернатором в скором времени, чтобы мы могли продолжить наши обстоятельные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" - написал во вторник Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно
30 ноября, 21:47
 
СШАКанадаМексикаДональд ТрампДжастин Трюдоторговая войнаВ мире
 
 
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