Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада
Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором великого штата Канада
© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары в после вступления Трампа в должность.
"Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. С нетерпением жду новой встречи с губернатором в скором времени, чтобы мы могли продолжить наши обстоятельные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" - написал во вторник Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары.
Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках.
Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.
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30 ноября, 21:47