https://ria.ru/20241210/tramp-1988361125.html

Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада

Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада - РИА Новости, 10.12.2024

Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором штата Канада

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:34

2024-12-10T12:34

2024-12-10T12:34

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торговая война

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп в шутку назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Штатами тарифов на канадские товары в после вступления Трампа в должность. Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что Канада и Мексика могли бы стать новыми штатами США. "Было приятно поужинать в один из прошлых вечеров с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо. С нетерпением жду новой встречи с губернатором в скором времени, чтобы мы могли продолжить наши обстоятельные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут по-настоящему впечатляющими для всех!" - написал во вторник Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Трюдо ранее заявил, что Канада ответит, если Трамп решит ввести тарифы в размере 25% на канадские товары. Ранее Трамп заявил, что после вступления в должность президента введет тарифы на уровне 25% на товары из Канады и Мексики из-за нерешенности проблемы нелегальной иммиграции и наркотрафика в США, а также пообещал добавить 10% к экспортным пошлинам на товары из Китая. Газета Wall Street Journal отмечала, что новые пошлины угрожают подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб ключевым отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, открывая новые возможности для Китая на международных рынках. Согласно условиям T-MEC или USMCA, как называют договор о свободной торговле в Северной Америке, многие товары между тремя странами торгуются без пошлин при условии соблюдения правил происхождения товаров и других стандартов. В этом смысле предложение избранного президента США является нарушением условий договора, которое может осложнить экономические и политические отношения между государствами региона.

https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html

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сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война, в мире