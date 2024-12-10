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В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:26 10.12.2024 (обновлено: 08:27 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/tramp-1988311520.html
В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского
В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T08:26
2024-12-10T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
владимир зеленский
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации. Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине. "Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал Константинов РИА Новости. По его мнению, Украине нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.
https://ria.ru/20241109/ukraina-1982810517.html
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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир константинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Константинов
В Крыму назвали план Трампа по Украине сигналом для Зеленского

Константинов: концепция Трампа может стать сигналом для Зеленского к эвакуации

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что концепция будущего президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может стать сигналом для Владимира Зеленского и его окружения к эвакуации.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Позже Трамп сообщил в интервью газете New York Post, что разрабатывает концепцию того, как положить конец "нелепому" конфликту на Украине.
«
"Если концепция Трампа рассчитана на справедливый мир на Украине, с учетом российских геополитических интересов, то наступление такого мира для режима Зеленского - это сигнал к эвакуации", - сказал Константинов РИА Новости.
По его мнению, Украине нужен мир, предусматривающий уничтожение террористического режима, гуманитарную и информационную свободу для населения Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Константинов
 
 
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