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На Западе указали на тревожную деталь в отношениях Трампа и Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
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07:02 10.12.2024 (обновлено: 09:04 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/tramp-1988305638.html
На Западе указали на тревожную деталь в отношениях Трампа и Зеленского
На Западе указали на тревожную деталь в отношениях Трампа и Зеленского - РИА Новости, 10.12.2024
На Западе указали на тревожную деталь в отношениях Трампа и Зеленского
Безразличное отношение избранного президента США к Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало ответом на схожее отношение главы киевского режима к Трампу во РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T07:02
2024-12-10T09:04
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
украина
сша
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Безразличное отношение избранного президента США к Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало ответом на схожее отношение главы киевского режима к Трампу во время визита в США, такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, Зеленский заявлял, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.&quot;Не думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение в последние дни (на встрече в Париже. — Прим. ред.) подтверждает это. Неудивительно, когда Зеленский приехал в сентябре в США, он (тоже. — Прим. ред.) поначалу не был заинтересован во встрече с Трампом&quot;, — рассказал аналитик.Он отметил, что сентябрьская встреча Зеленского и Трампа в Trump Tower, вероятно, оставила у избранного президента далеко не лучшие воспоминания. Переговоры проходили в напряженной обстановке, при этом Зеленский позднее раскрыл конфиденциальные детали встречи с республиканцем, связанные с членством Украины в НАТО и получением ядерного оружия."Он раскрыл (детали встречи. — Прим. ред.) и рассказал то же самое, о чем говорил с Дональдом Трампом. &lt;...&gt; Я предполагаю, что Трамп был не в восторге от этого", — добавил Меркурис.В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
https://ria.ru/20241210/zelenskiy-1988302039.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, сша, париж
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, США, Париж
На Западе указали на тревожную деталь в отношениях Трампа и Зеленского

Меркурис: безразличие на встрече в Париже стало местью Трампа Зеленскому

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Безразличное отношение избранного президента США к Владимиру Зеленскому на встрече в Париже стало ответом на схожее отношение главы киевского режима к Трампу во время визита в США, такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
Зеленский неоднократно критиковал Трампа, заявляя, что именно республиканец может договориться с Россией, не считаясь с мнением Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский пытается добиться встречи с избранным президентом США, однако еще в июне он заявлял, что Трамп станет "президентом-лузером", если захочет завершить конфликт на Украине за счет территориальных уступок. Кроме того, Зеленский заявлял, что в разговоре с ним и Трампом риторика "садись и слушай" не работает.
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"Не думаю, что он (Трамп. — Прим. ред.) готов тратить много времени на Зеленского. Его поведение в последние дни (на встрече в Париже. — Прим. ред.) подтверждает это. Неудивительно, когда Зеленский приехал в сентябре в США, он (тоже. — Прим. ред.) поначалу не был заинтересован во встрече с Трампом", — рассказал аналитик.

Он отметил, что сентябрьская встреча Зеленского и Трампа в Trump Tower, вероятно, оставила у избранного президента далеко не лучшие воспоминания. Переговоры проходили в напряженной обстановке, при этом Зеленский позднее раскрыл конфиденциальные детали встречи с республиканцем, связанные с членством Украины в НАТО и получением ядерного оружия.
"Он раскрыл (детали встречи. — Прим. ред.) и рассказал то же самое, о чем говорил с Дональдом Трампом. <...> Я предполагаю, что Трамп был не в восторге от этого", — добавил Меркурис.
В субботу Трамп, Зеленский и Макрон провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
После встречи в Париже газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
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