https://ria.ru/20241210/tramp-1988291133.html

"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США

"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США - РИА Новости, 10.12.2024

"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью каналу NBC предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Америки. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T00:46

2024-12-10T00:46

2024-12-10T01:59

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью каналу NBC предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Америки."Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", — отметил республиканец.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатомПо данным источников, будущий американский лидер сказал Трюдо, что Канада "подвела" своего соседа, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более 100 миллиардов долларов. После этого американский лидер заявил канадскому коллеге, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами — дефицитом и границей, — то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25 процентов.

https://ria.ru/20241209/sikorskiy-1988267938.html

https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html

канада

мексика

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в мире, канада, мексика, сша, дональд трамп, джастин трюдо