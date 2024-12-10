Рейтинг@Mail.ru
"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:46 10.12.2024 (обновлено: 01:59 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/tramp-1988291133.html
"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США
"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США - РИА Новости, 10.12.2024
"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США
Избранный президент США Дональд Трамп в интервью каналу NBC предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Америки. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T00:46
2024-12-10T01:59
в мире
канада
мексика
сша
дональд трамп
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_c8044f1f1722552bef92965d3b102651.jpg
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью каналу NBC предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Америки."Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", — отметил республиканец.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатомПо данным источников, будущий американский лидер сказал Трюдо, что Канада "подвела" своего соседа, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более 100 миллиардов долларов. После этого американский лидер заявил канадскому коллеге, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами — дефицитом и границей, — то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25 процентов.
https://ria.ru/20241209/sikorskiy-1988267938.html
https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html
канада
мексика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982244645_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_a171472eccb993fb2919b64dcc735884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, канада, мексика, сша, дональд трамп, джастин трюдо
В мире, Канада, Мексика, США, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
"Пусть станут новыми штатами". Трамп задумался о расширении США

Трамп предложил Канаде и Мексике стать штатами США вместо получения субсидий

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью каналу NBC предложил Канаде и Мексике стать новыми штатами в составе Америки.
"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", — отметил республиканец.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Сикорский рассказал, что может удержать Трампа от выхода из НАТО
9 декабря, 19:54
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил, что если экономика Канады не выдержит новых тарифов, то, возможно, ей лучше стать 51-м американским штатом
По данным источников, будущий американский лидер сказал Трюдо, что Канада "подвела" своего соседа, позволяя большому объему наркотиков и нелегальных мигрантов пересекать границу. Затем Трамп упомянул дефицит торгового баланса двух стран, достигшего, по его подсчетам, более 100 миллиардов долларов. После этого американский лидер заявил канадскому коллеге, что если Канада не сможет разобраться с этими двумя проблемами — дефицитом и границей, — то после инаугурации он наложит обещанные торговые пошлины в 25 процентов.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Маск выразил недоумение из-за слов Зеленского о Трампе и НАТО
9 декабря, 20:34
 
В миреКанадаМексикаСШАДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала