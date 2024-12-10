Рейтинг@Mail.ru
СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского" - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/terroristy-1988476652.html
СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского"
СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского" - РИА Новости, 10.12.2024
СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского"
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал заочное расследование против пяти участников террористической организации "Полк Калиновского", среди статей – РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T18:09
2024-12-10T18:09
в мире
белоруссия
украина
польша
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581428558_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_ad1b787334e1e814f03fb7a690f06b4c.jpg
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал заочное расследование против пяти участников террористической организации "Полк Калиновского", среди статей – терроризм, заговор для захвата власти и дискредитация страны. "Главным следственным управлением начата процедура специального производства в отношении 5 участников террористической организации "Полк Калиновского", в состав которого вошли наиболее радикальные представители экстремистских ячеек, скооперировавшиеся в незаконное вооруженное формирование на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте СК. По данным ведомства, в 2022 году группа граждан Республики Беларусь, преследующая цели по захвату государственной власти в стране, продвигающая идеи шовинизма, расовой и национальной вражды, а также скрывающаяся от уголовного преследования создала на территории Украины преступную организацию, именуемую "Полк Калиновского". "Одним из направлений ее деятельности стало вооруженное сопротивление силам Российской Федерации при проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная группа граждан также объединена идеей дальнейшего вторжения в Белоруссию для инициирования вооруженных столкновений с правоохранительными органами и вооруженными силами страны, насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти преступным путем и ликвидации граждан несогласных с пропагандируемой ими идеологией. "В целях масштабирования своей деятельности и вербовки наемников представители террористической организации создавали сеть Telegram-каналов и чатов, посредством которых подыскивали соучастников для совершения преступлений, в том числе организации провокаций и террористических актов на территории Беларуси. В качестве наемников в основном отбирались лица из "околомаргинальных" кругов, футбольных ультрас, радикальных националистических группировок, поддерживающих неофашистские взгляды, сторонники насилия и отрицания правопорядка", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого действия участников квалифицированы по уголовным статьям о создании преступной организации и участии в ней, о создании организации для террористической деятельности, о теракте, приведении в негодность путей сообщения, заговоре ради захвата власти, о призывах к действиям во вред нацбезопасности Белоруссии, о создании экстремистского формирования, об участии в вооруженном формировании или конфликте на территории иностранного государства, о содействии экстремистской деятельности, о прохождении подготовки для участия в экстремистской деятельности, о дискредитации Белоруссии и по ряду других статей уголовного кодекса. В свою очередь пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что установлено порядка 10 человек, которые, находясь в Польше и Украине, создали разветвленную преступную организацию "Полк Калиновского" с целью терактов и захвата госвласти. По ее данным, СК уже возбужден ряд уголовных дел, но в настоящее время фигуранты находятся на территории Украины, где принимают активное участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил этой страны.
https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html
https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984913955.html
https://ria.ru/20241030/belorussiya-1980845074.html
белоруссия
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581428558_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_cbbc6c3b666f3a8141bca457e6bf05fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, украина, польша, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Белоруссия, Украина, Польша, Следственный комитет России (СК РФ)
СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского"

СК Белоруссии завел дело против пяти террористов из "Полка Калиновского"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал заочное расследование против пяти участников террористической организации "Полк Калиновского", среди статей – терроризм, заговор для захвата власти и дискредитация страны.
"Главным следственным управлением начата процедура специального производства в отношении 5 участников террористической организации "Полк Калиновского", в состав которого вошли наиболее радикальные представители экстремистских ячеек, скооперировавшиеся в незаконное вооруженное формирование на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте СК.
Здание КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
КГБ Белоруссии обвинил Польшу и Литву в содействии терроризму
20 ноября, 22:34
По данным ведомства, в 2022 году группа граждан Республики Беларусь, преследующая цели по захвату государственной власти в стране, продвигающая идеи шовинизма, расовой и национальной вражды, а также скрывающаяся от уголовного преследования создала на территории Украины преступную организацию, именуемую "Полк Калиновского".
"Одним из направлений ее деятельности стало вооруженное сопротивление силам Российской Федерации при проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная группа граждан также объединена идеей дальнейшего вторжения в Белоруссию для инициирования вооруженных столкновений с правоохранительными органами и вооруженными силами страны, насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти преступным путем и ликвидации граждан несогласных с пропагандируемой ими идеологией.
"В целях масштабирования своей деятельности и вербовки наемников представители террористической организации создавали сеть Telegram-каналов и чатов, посредством которых подыскивали соучастников для совершения преступлений, в том числе организации провокаций и террористических актов на территории Беларуси. В качестве наемников в основном отбирались лица из "околомаргинальных" кругов, футбольных ультрас, радикальных националистических группировок, поддерживающих неофашистские взгляды, сторонники насилия и отрицания правопорядка", - говорится в сообщении.
Дворец Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Белорусское ТВ рассказало о подготовке польских боевиков для нападения
20 ноября, 21:52
В зависимости от роли каждого действия участников квалифицированы по уголовным статьям о создании преступной организации и участии в ней, о создании организации для террористической деятельности, о теракте, приведении в негодность путей сообщения, заговоре ради захвата власти, о призывах к действиям во вред нацбезопасности Белоруссии, о создании экстремистского формирования, об участии в вооруженном формировании или конфликте на территории иностранного государства, о содействии экстремистской деятельности, о прохождении подготовки для участия в экстремистской деятельности, о дискредитации Белоруссии и по ряду других статей уголовного кодекса.
В свою очередь пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что установлено порядка 10 человек, которые, находясь в Польше и Украине, создали разветвленную преступную организацию "Полк Калиновского" с целью терактов и захвата госвласти. По ее данным, СК уже возбужден ряд уголовных дел, но в настоящее время фигуранты находятся на территории Украины, где принимают активное участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил этой страны.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Белоруссии пройдут учения по реагированию госорганов на акты терроризма
30 октября, 10:12
 
В миреБелоруссияУкраинаПольшаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала