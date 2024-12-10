https://ria.ru/20241210/terroristy-1988476652.html

СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского"

СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского" - РИА Новости, 10.12.2024

СК Белоруссии начал заочное расследование против "Полка Калиновского"

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал заочное расследование против пяти участников террористической организации "Полк Калиновского", среди статей – РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T18:09

2024-12-10T18:09

2024-12-10T18:09

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МИНСК, 10 дек – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что начал заочное расследование против пяти участников террористической организации "Полк Калиновского", среди статей – терроризм, заговор для захвата власти и дискредитация страны. "Главным следственным управлением начата процедура специального производства в отношении 5 участников террористической организации "Полк Калиновского", в состав которого вошли наиболее радикальные представители экстремистских ячеек, скооперировавшиеся в незаконное вооруженное формирование на территории Украины", - говорится в сообщении на сайте СК. По данным ведомства, в 2022 году группа граждан Республики Беларусь, преследующая цели по захвату государственной власти в стране, продвигающая идеи шовинизма, расовой и национальной вражды, а также скрывающаяся от уголовного преследования создала на территории Украины преступную организацию, именуемую "Полк Калиновского". "Одним из направлений ее деятельности стало вооруженное сопротивление силам Российской Федерации при проведении специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная группа граждан также объединена идеей дальнейшего вторжения в Белоруссию для инициирования вооруженных столкновений с правоохранительными органами и вооруженными силами страны, насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти преступным путем и ликвидации граждан несогласных с пропагандируемой ими идеологией. "В целях масштабирования своей деятельности и вербовки наемников представители террористической организации создавали сеть Telegram-каналов и чатов, посредством которых подыскивали соучастников для совершения преступлений, в том числе организации провокаций и террористических актов на территории Беларуси. В качестве наемников в основном отбирались лица из "околомаргинальных" кругов, футбольных ультрас, радикальных националистических группировок, поддерживающих неофашистские взгляды, сторонники насилия и отрицания правопорядка", - говорится в сообщении. В зависимости от роли каждого действия участников квалифицированы по уголовным статьям о создании преступной организации и участии в ней, о создании организации для террористической деятельности, о теракте, приведении в негодность путей сообщения, заговоре ради захвата власти, о призывах к действиям во вред нацбезопасности Белоруссии, о создании экстремистского формирования, об участии в вооруженном формировании или конфликте на территории иностранного государства, о содействии экстремистской деятельности, о прохождении подготовки для участия в экстремистской деятельности, о дискредитации Белоруссии и по ряду других статей уголовного кодекса. В свою очередь пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что установлено порядка 10 человек, которые, находясь в Польше и Украине, создали разветвленную преступную организацию "Полк Калиновского" с целью терактов и захвата госвласти. По ее данным, СК уже возбужден ряд уголовных дел, но в настоящее время фигуранты находятся на территории Украины, где принимают активное участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил этой страны.

https://ria.ru/20241120/kgb-1984916449.html

https://ria.ru/20241120/belorussiya-1984913955.html

https://ria.ru/20241030/belorussiya-1980845074.html

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в мире, белоруссия, украина, польша, следственный комитет россии (ск рф)