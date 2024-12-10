https://ria.ru/20241210/tajvan-1988301070.html

Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов

Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов - РИА Новости, 10.12.2024

Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов

Вооруженные силы Тайваня заявили в соцсети Х, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:59

2024-12-10T04:59

2024-12-10T04:59

в мире

китай

тайвань

чжэцзян

нэнси пелоси

мао нин

народно-освободительная армия китая

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784650937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d581640526c61e05e43c4f15bb0e3ef.jpg

ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили в соцсети Х, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). "С 6.00 понедельника (1.00 мск - ред.) по 6.00 вторника (1.00 мск - ред.) 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - сообщило оборонное ведомство острова. Отмечается, что 16 воздушных судов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ранее в понедельник министерство обороны Тайваня сообщило, что ВС Тайваня развернули центр реагирования и поддерживают высокий уровень боевой готовности после создания Народно-освободительной армией Китая "зон ограничения воздушного пространства". По информации ведомства, НОАК сообщила о создании с понедельника по среду семи "зон ограничения воздушного пространства" к востоку от провинций Чжэцзян и Фуцзянь. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя в понедельник сообщения Тайваня о высокой боеготовности после создания китайской армией "зон ограничения воздушного пространства", заявила, что Китай будет решительно защищать территориальную целостность, однако не подтвердила проведение учений. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html

https://ria.ru/20240622/tayvan-1954660918.html

китай

тайвань

чжэцзян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, чжэцзян, нэнси пелоси, мао нин, народно-освободительная армия китая