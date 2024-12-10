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Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов - РИА Новости, 10.12.2024
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04:59 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/tajvan-1988301070.html
Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов
Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов - РИА Новости, 10.12.2024
Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов
Вооруженные силы Тайваня заявили в соцсети Х, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:59
2024-12-10T04:59
в мире
китай
тайвань
чжэцзян
нэнси пелоси
мао нин
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили в соцсети Х, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). "С 6.00 понедельника (1.00 мск - ред.) по 6.00 вторника (1.00 мск - ред.) 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - сообщило оборонное ведомство острова. Отмечается, что 16 воздушных судов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ранее в понедельник министерство обороны Тайваня сообщило, что ВС Тайваня развернули центр реагирования и поддерживают высокий уровень боевой готовности после создания Народно-освободительной армией Китая "зон ограничения воздушного пространства". По информации ведомства, НОАК сообщила о создании с понедельника по среду семи "зон ограничения воздушного пространства" к востоку от провинций Чжэцзян и Фуцзянь. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя в понедельник сообщения Тайваня о высокой боеготовности после создания китайской армией "зон ограничения воздушного пространства", заявила, что Китай будет решительно защищать территориальную целостность, однако не подтвердила проведение учений. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20240527/tayvan-1948518918.html
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китай
тайвань
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в мире, китай, тайвань, чжэцзян, нэнси пелоси, мао нин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, Чжэцзян, Нэнси Пелоси, Мао Нин, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня за сутки отследило 47 китайских воздушных судов

ВС Тайваня за сутки отследили 47 воздушных судов и 12 кораблей НОАК

© AP Photo / Chiang Ying-yingКорвет класса "Тоцзян" ВМС Тайваня
Корвет класса Тоцзян ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Корвет класса "Тоцзян" ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня заявили в соцсети Х, что за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
"С 6.00 понедельника (1.00 мск - ред.) по 6.00 вторника (1.00 мск - ред.) 47 воздушных судов и 12 кораблей Народно-освободительной армии Китая были зафиксированы вокруг Тайваня", - сообщило оборонное ведомство острова.
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Отмечается, что 16 воздушных судов НОАК пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ранее в понедельник министерство обороны Тайваня сообщило, что ВС Тайваня развернули центр реагирования и поддерживают высокий уровень боевой готовности после создания Народно-освободительной армией Китая "зон ограничения воздушного пространства". По информации ведомства, НОАК сообщила о создании с понедельника по среду семи "зон ограничения воздушного пространства" к востоку от провинций Чжэцзян и Фуцзянь.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя в понедельник сообщения Тайваня о высокой боеготовности после создания китайской армией "зон ограничения воздушного пространства", заявила, что Китай будет решительно защищать территориальную целостность, однако не подтвердила проведение учений.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
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В миреКитайТайваньЧжэцзянНэнси ПелосиМао НинНародно-освободительная армия Китая
 
 
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