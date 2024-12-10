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Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:56 10.12.2024 (обновлено: 13:00 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/svo-1988366016.html
Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, украинские войска потеряли за сутки до 225... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:56
2024-12-10T13:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
курахово
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.
https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html
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россия, вооруженные силы украины, курахово, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Курахово, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

"Юг" продолжил движение вглубь обороны ВСУ и отразил две контратаки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКураховоСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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