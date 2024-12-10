https://ria.ru/20241210/svo-1988366016.html

Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

Группировка "Юг" продолжила продвижение вглубь обороны ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, украинские войска потеряли за сутки до 225... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:56

2024-12-10T12:56

2024-12-10T13:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

курахово

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили две атаки, украинские войска потеряли за сутки до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Новомарково, Островского, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США и три автомобиля.

https://ria.ru/20241210/vsu-1988310753.html

россия

курахово

сша

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россия, вооруженные силы украины, курахово, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)