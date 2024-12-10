https://ria.ru/20241210/svo-1988365089.html

Российские военные освободили Желтое в ДНР

Российские военные освободили Желтое в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024

Российские военные освободили Желтое в ДНР

Российские войска заняли населенный пункт Желтое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:52

2024-12-10T12:52

2024-12-10T14:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска заняли населенный пункт Желтое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, бойцы группировки за сутки отразили восемь контратак ВСУ и нанесли поражение войскам и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкино.В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 575 человек личного состава, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 дрона самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность