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Российские военные освободили Желтое в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:52 10.12.2024 (обновлено: 14:00 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/svo-1988365089.html
Российские военные освободили Желтое в ДНР
Российские военные освободили Желтое в ДНР - РИА Новости, 10.12.2024
Российские военные освободили Желтое в ДНР
Российские войска заняли населенный пункт Желтое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:52
2024-12-10T14:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска заняли населенный пункт Желтое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Кроме того, бойцы группировки за сутки отразили восемь контратак ВСУ и нанесли поражение войскам и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкино.В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 575 человек личного состава, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 дрона самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Желтое в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила Желтое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские войска заняли населенный пункт Желтое в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Желтое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Желтое в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Жёлтое в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Желтое в ДНР
Кроме того, бойцы группировки за сутки отразили восемь контратак ВСУ и нанесли поражение войскам и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад и штурмового батальона ВСУ в районах Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Петровки и Пушкино.
В зоне ответственности "Центра" противник потерял более 575 человек личного состава, боевую машину пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля, орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 128 районах.
Средства ПВО сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 23 дрона самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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