https://ria.ru/20241210/sudostroenie-1988443158.html
Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении
Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении - РИА Новости, 10.12.2024
Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили участие промышленных... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T16:35
2024-12-10T16:35
2024-12-10T16:35
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ВОЛГОГРАД, 10 дек - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили участие промышленных предприятий региона в проектах по развитию отечественного судостроения, сообщает во вторник пресс-служба администрации области. "Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел в Волгограде совещание по вопросам участия промышленных предприятий Волгоградской области в развитии судостроения страны… Он отметил высокий промышленный и логистический потенциал региона, значимость его вовлеченности в деятельность отечественной судостроительной и судоремонтной отраслей", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что Патрушев и Бочаров также обсудили развитие пассажирских и грузовых перевозок по Волге, портового хозяйства в волгоградском регионе. В совещании также принял участие полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. По данным администрации, Патрушев в рамках своего визита в область посетил промышленные предприятия региона, в частности, побывал на площадке строящегося современного комплекса по производству высококачественного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали.
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россия, волгоград, волгоградская область, николай патрушев, андрей бочаров, владимир устинов
Волгоградская область, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Николай Патрушев, Андрей Бочаров, Владимир Устинов
Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении
Николай Патрушев и Андрей Бочаров обсудили развитие отечественного судостроения
ВОЛГОГРАД, 10 дек - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили участие промышленных предприятий региона в проектах по развитию отечественного судостроения, сообщает во вторник пресс-служба администрации области.
"Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел в Волгограде совещание по вопросам участия промышленных предприятий Волгоградской области в развитии судостроения страны… Он отметил высокий промышленный и логистический потенциал региона, значимость его вовлеченности в деятельность отечественной судостроительной и судоремонтной отраслей", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что Патрушев и Бочаров также обсудили развитие пассажирских и грузовых перевозок по Волге, портового хозяйства в волгоградском регионе. В совещании также принял участие полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов.
По данным администрации, Патрушев в рамках своего визита в область посетил промышленные предприятия региона, в частности, побывал на площадке строящегося современного комплекса по производству высококачественного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали.