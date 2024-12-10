https://ria.ru/20241210/sudostroenie-1988443158.html

Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении

Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении - РИА Новости, 10.12.2024

Патрушев и Бочаров обсудили участие заводов Волгограда в судостроении

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили участие промышленных... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T16:35

2024-12-10T16:35

2024-12-10T16:35

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волгоград

волгоградская область

николай патрушев

андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 10 дек - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров обсудили участие промышленных предприятий региона в проектах по развитию отечественного судостроения, сообщает во вторник пресс-служба администрации области. "Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев провел в Волгограде совещание по вопросам участия промышленных предприятий Волгоградской области в развитии судостроения страны… Он отметил высокий промышленный и логистический потенциал региона, значимость его вовлеченности в деятельность отечественной судостроительной и судоремонтной отраслей", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что Патрушев и Бочаров также обсудили развитие пассажирских и грузовых перевозок по Волге, портового хозяйства в волгоградском регионе. В совещании также принял участие полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов. По данным администрации, Патрушев в рамках своего визита в область посетил промышленные предприятия региона, в частности, побывал на площадке строящегося современного комплекса по производству высококачественного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали.

https://ria.ru/20241210/volgograd-1988423909.html

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россия, волгоград, волгоградская область, николай патрушев, андрей бочаров, владимир устинов