https://ria.ru/20241210/sud-1988512191.html

Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить

Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить - РИА Новости, 10.12.2024

Выстрелившего в росгвардейца жителя Ярославской области будут судить

Мужчину в городе Тутаев Ярославской области будут судить за то, что он выстрелил из травматического пистолета в сотрудника Росгвардии, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:42

2024-12-10T21:42

2024-12-10T21:42

происшествия

ярославская область

тутаев

рыбинск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Мужчину в городе Тутаев Ярославской области будут судить за то, что он выстрелил из травматического пистолета в сотрудника Росгвардии, сообщила пресс-служба областного суда. "В Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Рыбинска, обвиняемого в угрозе применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии", - говорится в сообщении СУСК. Как сообщалось ранее, 18 сентября в полицию поступила информация о том, что на улице Соборной в Тутаеве собралась группа граждан, которые могут быть вооружены. Силовики задержали 21 человека, изъяв семь единиц травматического оружия, сообщали в УМВД по региону. По данным Ярославского облсуда, одного из задержанных обвинили не только в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, но и в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, житель Рыбинска 1984 года рождения, желая избежать задержания, с расстояния в пять метров выстрелил в сотрудника СОБР Управления Росгвардии России по Ярославской области из травматического пистолета.

https://ria.ru/20241210/prigovor-1988447438.html

ярославская область

тутаев

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происшествия, ярославская область, тутаев, рыбинск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)