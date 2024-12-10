https://ria.ru/20241210/sud-1988299592.html

Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте - РИА Новости, 10.12.2024

Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух школьниц в городе Златоуст Челябинской... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:22

2024-12-10T04:22

2024-12-10T12:51

происшествия

россия

златоуст

челябинская область

челябинский областной суд

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области и вернул ее заявителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Возвращено без рассмотрения", — сказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК ("Недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления"). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй — множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту "в" части 3 статьи 132 УК и пункту "в" части 3 статьи 131 УК ("Насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста"), пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК ("Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера").

https://ria.ru/20241127/shkolnitsa-1986034554.html

https://ria.ru/20240330/ubiystvo-1936822798.html

россия

златоуст

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, златоуст, челябинская область, челябинский областной суд