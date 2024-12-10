Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 10.12.2024 (обновлено: 12:51 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/sud-1988299592.html
Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте
Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте - РИА Новости, 10.12.2024
Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте
Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух школьниц в городе Златоуст Челябинской... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:22
2024-12-10T12:51
происшествия
россия
златоуст
челябинская область
челябинский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988350237_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_1715ca80580987e9b044e1a2d8ef69d0.jpg
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области и вернул ее заявителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Возвращено без рассмотрения", — сказал собеседник агентства. Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК ("Недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления"). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй — множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту "в" части 3 статьи 132 УК и пункту "в" части 3 статьи 131 УК ("Насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста"), пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК ("Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера").
https://ria.ru/20241127/shkolnitsa-1986034554.html
https://ria.ru/20240330/ubiystvo-1936822798.html
россия
златоуст
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988350237_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_c3ce4173d49f99523cf0e16fcd755f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, златоуст, челябинская область, челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Златоуст, Челябинская область, Челябинский областной суд
Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте

Верховный суд не стал рассматривать жалобу Мозглякова на пожизненный срок

© Фото из материалов уголовного делаНиколай Мозгляков (справа) во время следственных действий
Николай Мозгляков (справа) во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото из материалов уголовного дела
Николай Мозгляков (справа) во время следственных действий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Верховный суд России не стал рассматривать жалобу на пожизненный срок Николаю Мозглякову, обвиняемому в убийстве двух школьниц в городе Златоуст Челябинской области и вернул ее заявителю, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Возвращено без рассмотрения", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый в убийстве девушки в Красноярском крае, чье тело покусали свиньи. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Подозреваемый в убийстве красноярской школьницы надругался над ней
27 ноября, 16:38
Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК ("Недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления"). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй — множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту "в" части 3 статьи 132 УК и пункту "в" части 3 статьи 131 УК ("Насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста"), пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК ("Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера").
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки в 2007 году
30 марта, 14:05
 
ПроисшествияРоссияЗлатоустЧелябинская областьЧелябинский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала