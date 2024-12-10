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США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов

США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов - РИА Новости, 10.12.2024

США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов

США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов, говорится в заявлении американского... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T21:16

2024-12-10T21:16

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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов, говорится в заявлении американского Минфина."Сегодня Министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.В октябре главы минфинов стран "Большой семерки" заявили, что заем Киеву полностью выплатят с декабря 2024 года по 31 декабря 2027-го. Затем Украине выделят двусторонние кредиты от стран — членов G7, каждый из которых вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.

https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html

https://ria.ru/20241210/konfiskatsiya-1988489211.html

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сша, украина, россия, g7, в мире, сергей лавров, евросоюз, всемирный банк, антон силуанов