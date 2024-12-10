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США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов - РИА Новости, 10.12.2024
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21:16 10.12.2024 (обновлено: 22:05 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ssha-1988509716.html
США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов
США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов - РИА Новости, 10.12.2024
США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов
США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов, говорится в заявлении американского... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T21:16
2024-12-10T22:05
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов, говорится в заявлении американского Минфина."Сегодня Министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.В октябре главы минфинов стран "Большой семерки" заявили, что заем Киеву полностью выплатят с декабря 2024 года по 31 декабря 2027-го. Затем Украине выделят двусторонние кредиты от стран — членов G7, каждый из которых вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
https://ria.ru/20241112/es-1983294870.html
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сша, украина, россия, g7, в мире, сергей лавров, евросоюз, всемирный банк, антон силуанов
США, Украина, Россия, G7, В мире, Сергей Лавров, Евросоюз, Всемирный банк, Антон Силуанов
США выделили Украине заем с погашением доходами от российских активов

США выделили Украине заем в 20 миллиардов с погашением доходами от активов РФ

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США выделили Украине заем в 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов, говорится в заявлении американского Минфина.
"Сегодня Министерство финансов США объявляет о выделении 20 миллиардов долларов на нужды Украины в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов (ERA) на сумму 50 миллиардов долларов", — сообщили в ведомстве.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Будущая глава дипломатии ЕС хочет направить российские активы Украине
12 ноября, 14:33
Отмечается, что указанные средства Киев получит через посреднический фонд по содействию финансированию Украины Всемирного банка.

В июне лидеры "Большой семерки" договорились выделить киевским властям кредит в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который будет возмещаться за счет процентов с замороженных российских активов. В конце октября Совет Евросоюза утвердил предоставление Украине займа на 35 миллиардов евро на срок до 45 лет.

В октябре главы минфинов стран "Большой семерки" заявили, что заем Киеву полностью выплатят с декабря 2024 года по 31 декабря 2027-го. Затем Украине выделят двусторонние кредиты от стран — членов G7, каждый из которых вступит в силу не позднее 30 июня 2025 года.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в ЕС, в основном (176 миллиардов) на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
МИД России не раз называл эти действия воровством, подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы. На минувшей неделе глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Москва начала применять иммобилизованные активы иностранцев в ответ на аналогичные действия недружественных стран. Он отметил, что доходы от этих резервов будут использоваться по той же схеме, по которой Запад распоряжается российскими.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Европе рассказали о рисках конфискации российских активов
Вчера, 19:08
 
СШАУкраинаРоссияG7В миреСергей ЛавровЕвросоюзВсемирный банкАнтон Силуанов
 
 
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