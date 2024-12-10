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Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами" - РИА Новости, 10.12.2024
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19:27 10.12.2024 (обновлено: 19:28 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ssha-1988495994.html
Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами"
Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами" - РИА Новости, 10.12.2024
Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами"
США находятся в близком контакте с отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), чтобы они оставались сфокусированы на борьбе с террористической организацией... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:27
2024-12-10T19:28
в мире
сша
россия
сирия
джон кирби
сирийские демократические силы
исламское государство*
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США находятся в близком контакте с отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), чтобы они оставались сфокусированы на борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России), заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы находимся в близком контакте с Сирийскими демократическими силами с целью убедиться, что они остаются сфокусированными на миссии по борьбе с ИГИЛ*", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что сотрудничество с SDF для борьбы с ИГ* в Сирии остается приоритетом Вашингтона и американские власти намерены продолжить это делать.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html
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в мире, сша, россия, сирия, джон кирби, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, США, Россия, Сирия, Джон Кирби, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами"

США работают с "Сирийскими демократическими силами" для борьбы с ИГ

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США находятся в близком контакте с отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), чтобы они оставались сфокусированы на борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России), заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Мы находимся в близком контакте с Сирийскими демократическими силами с целью убедиться, что они остаются сфокусированными на миссии по борьбе с ИГИЛ*", - сообщил он журналистам на брифинге.
Кирби добавил, что сотрудничество с SDF для борьбы с ИГ* в Сирии остается приоритетом Вашингтона и американские власти намерены продолжить это делать.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон
8 декабря, 23:36
 
В миреСШАРоссияСирияДжон КирбиСирийские демократические силыИсламское государство*Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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