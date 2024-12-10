https://ria.ru/20241210/ssha-1988495994.html

Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами"

Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами" - РИА Новости, 10.12.2024

Кирби рассказал, зачем США работают с "Сирийскими демократическими силами"

США находятся в близком контакте с отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), чтобы они оставались сфокусированы на борьбе с террористической организацией... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:27

2024-12-10T19:27

2024-12-10T19:28

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джон кирби

сирийские демократические силы

исламское государство*

обострение ситуации в сирии — 2024

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. США находятся в близком контакте с отрядами "Сирийских демократических сил" (SDF), чтобы они оставались сфокусированы на борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в России), заявил во вторник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Мы находимся в близком контакте с Сирийскими демократическими силами с целью убедиться, что они остаются сфокусированными на миссии по борьбе с ИГИЛ*", - сообщил он журналистам на брифинге. Кирби добавил, что сотрудничество с SDF для борьбы с ИГ* в Сирии остается приоритетом Вашингтона и американские власти намерены продолжить это делать.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html

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в мире, сша, россия, сирия, джон кирби, сирийские демократические силы, исламское государство*, обострение ситуации в сирии — 2024