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Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается - РИА Новости, 10.12.2024
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19:21 10.12.2024 (обновлено: 19:24 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ssha-1988495221.html
Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается
Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается - РИА Новости, 10.12.2024
Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается
США пока не обсуждают исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из террористического перечня, но наблюдают за действиями группировки, сообщил координатор по... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T19:21
2024-12-10T19:24
в мире
москва
россия
джон кирби
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США пока не обсуждают исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из террористического перечня, но наблюдают за действиями группировки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Сейчас нет никаких дискуссий об изменении политики в отношении ХТШ, но мы наблюдаем за тем, что они делают", – сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
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в мире, москва, россия, джон кирби, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Москва, Россия, Джон Кирби, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается

Белый дом: США не обсуждают исключение ХТШ из списка террористов и следят за ней

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США пока не обсуждают исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из террористического перечня, но наблюдают за действиями группировки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
"Сейчас нет никаких дискуссий об изменении политики в отношении ХТШ, но мы наблюдаем за тем, что они делают", – сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
8 декабря, 09:52
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
9 декабря, 08:00
 
В миреМоскваРоссияДжон КирбиБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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