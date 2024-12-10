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Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается

Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается - РИА Новости, 10.12.2024

Белый дом: исключение ХТШ из списка террористов США пока не обсуждается

США пока не обсуждают исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из террористического перечня, но наблюдают за действиями группировки, сообщил координатор по... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T19:21

2024-12-10T19:21

2024-12-10T19:24

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ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. США пока не обсуждают исключение "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) из террористического перечня, но наблюдают за действиями группировки, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби."Сейчас нет никаких дискуссий об изменении политики в отношении ХТШ, но мы наблюдаем за тем, что они делают", – сказал Кирби в ходе брифинга для журналистов, отвечая на соответствующий вопрос.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html

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в мире, москва, россия, джон кирби, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024