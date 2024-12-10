https://ria.ru/20241210/ssha-1988320958.html

США теряют инициативу на всех фронтах, заявил Нарышкин

США теряют инициативу на всех фронтах, заявил Нарышкин - РИА Новости, 10.12.2024

США теряют инициативу на всех фронтах, заявил Нарышкин

США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы, заявил директор Службы внешней разведки России... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T09:36

2024-12-10T09:36

2024-12-10T11:05

в мире

сша

вашингтон (штат)

грузия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. "Американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик". "Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный (Михаил) Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии "Грузинская мечта". Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям. В Молдавии же режим (Майи) Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества", - добавил директор СВР. По словам Нарышкина, Азербайджан и Армения тоже не очень‑то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы.Авторитет Вашингтона в мире все больше "провисает", отметил Нарышкин."Даже ближайшие союзники американцев все реже оглядываются на мнение Белого дома и стремятся расширить себе границы возможного в политике и экономике. Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути", - сказал директор СВР.Другие страны видят, что Запад буквально режет своих же "священных коров", включая принцип неприкосновенности частной собственности, добавил Нарышкин. "Всем очевидно, что на месте России может оказаться любое государство", - сказал он.

https://ria.ru/20241210/naryshkin-1988319496.html

https://ria.ru/20241209/mask-1988272999.html

сша

вашингтон (штат)

грузия

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в мире, сша, вашингтон (штат), грузия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз