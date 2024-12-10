США теряют инициативу на всех фронтах, заявил Нарышкин
Нарышкин: у США начались провалы на постсоветском пространстве
Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. США теряют инициативу на всех фронтах, а на постсоветском пространстве у Вашингтона и вовсе начались провалы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Американская "одержимость" Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему. США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки. А на постсоветском пространстве у них и вовсе пошли провалы", - сказал Нарышкин в интервью российскому журналу "Разведчик".
"Посмотрите, в Грузии, где еще недавно закусывал галстуками марионеточный (Михаил) Саакашвили, западникам не удалось помешать победе на выборах правящей партии "Грузинская мечта". Осознав пагубность безоглядной ориентации на Запад, власти Грузии решили действовать в своих интересах и теперь осознанно отдаляются от навязанной извне ультралиберальной трансгуманистической повестки, бесконечно чуждой традиционным грузинским ценностям. В Молдавии же режим (Майи) Санду едва натянул нужный результат на выборах, де-факто зафиксировав глубокий раскол молдавского общества", - добавил директор СВР.
По словам Нарышкина, Азербайджан и Армения тоже не очень‑то прислушиваются к рекомендациям США и ЕС по мирному урегулированию, предпочитая самостоятельно решать все вопросы.
Авторитет Вашингтона в мире все больше "провисает", отметил Нарышкин.
"Даже ближайшие союзники американцев все реже оглядываются на мнение Белого дома и стремятся расширить себе границы возможного в политике и экономике. Вы не представляете, какое количество партнеров США из стран Азии, Африки, Латинской Америки в контактах с нами просят нас, что называется, не останавливаться в украинском конфликте на полпути", - сказал директор СВР.
Другие страны видят, что Запад буквально режет своих же "священных коров", включая принцип неприкосновенности частной собственности, добавил Нарышкин. "Всем очевидно, что на месте России может оказаться любое государство", - сказал он.
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