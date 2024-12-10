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США передали Украине не менее 847 ракет Patriot - РИА Новости, 10.12.2024
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05:41 10.12.2024 (обновлено: 05:47 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/ssha-1988303396.html
США передали Украине не менее 847 ракет Patriot
США передали Украине не менее 847 ракет Patriot - РИА Новости, 10.12.2024
США передали Украине не менее 847 ракет Patriot
Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T05:41
2024-12-10T05:47
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные отчеты Пентагона. После успешного применения Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ноябре Нидерланды направили дополнительные системы ПВО Patriot в Киев. США, в свою очередь, добавили еще два дополнительных комплекса Patriot в рамках последующих пакетов помощи. Однако даже с этими дополнительными поставками Украине требовались современные ракеты-перехватчики, такие как MSE, для обеспечения полноценной работы системы ПВО. В июне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выйдут с производственных линий. Эти поставки, по его словам, будут продолжаться "в течение следующих 16 месяцев". В то же время армия США заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 миллиарда долларов для закупки дополнительных ракет MSE. Секретная программа Точное количество переданных Украине ракет MSE официально не раскрывалось, однако анализ бюджетных отчетов министерства обороны США позволяет прояснить ситуацию. В рамках обеспечения прозрачности использования выделенных на помощь Украине средств офис заместителя министра обороны США публиковал отчеты о восполнении запасов оружия, отправленного Киеву. Такие операции обозначались как "перераспределение средств в поддержку Украины". В первом таком отчете, опубликованном в январе 2023 года, после поставки первого комплекса ПВО Patriot, упоминалось о переводе 956 миллионов долларов на закупку ракет, но не уточнялось, о каком именно типе идет речь. Средства были указаны как часть "секретной программы". В следующем отчете, опубликованном в апреле 2023 года, стало известно, что эти 956 миллионов долларов были добавлены к бюджету армии США на закупку ракет MSE, увеличив его с 1,037 миллиарда до 1,993 миллиарда долларов. Согласно первоначальному бюджетному запросу, планировалась закупка 252 ракет MSE на сумму 1,037 миллиарда долларов. Разница в 956 миллионов долларов указывает на то, что именно ракеты MSE стали частью "секретной программы" и были отправлены на Украину. В два раза больше запланированного Последующие отчеты министерства обороны США продолжали упоминать "секретные программы" для закупки ракет, чтобы восполнить переданные Украине. Бюджетный отчет армии США на 2025 год раскрыл больше данных о поставках ракет MSE. В 2023 году общий бюджет на закупку ракет MSE увеличился с первоначальных 1,037 миллиарда до 2,47 миллиарда долларов за счет дополнительного финансирования в размере 1,442 миллиарда долларов. Это позволило закупить 375 дополнительных ракет MSE, при средней стоимости одной ракеты 3,85 миллиона. В 2024 году бюджет вырос до 3,03 миллиарда, что позволило приобрести еще 472 ракеты. Всего за два года было выделено дополнительное финансирование на 3,26 миллиарда долларов, что позволило закупить 847 ракет MSE. Для сравнения, изначально планировалось закупить 252 ракеты в 2023 году и 230 в 2024 году, что составляет менее половины от фактического числа. Стратегическая цель Согласно отчетам, армия США стремится закупить 3376 ракет MSE для полного оснащения и поддержки своих подразделений. В рамках этого плана в 2023 году было также выделено 199,27 миллиона для замены радаров, пусковых установок и других компонентов системы Patriot, которые также были отправлены Украине.
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987943594.html
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сша, украина, киев, джон кирби, министерство обороны сша, lockheed martin , в мире
США, Украина, Киев, Джон Кирби, Министерство обороны США, Lockheed Martin , В мире
США передали Украине не менее 847 ракет Patriot

США передали Украине 847 ракет Patriot на 3,26 миллиарда долларов

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты передали Украине не менее 847 зенитных ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) Missile Segment Enhancement (MSE) на общую сумму 3,26 миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, проанализировав бюджетные отчеты Пентагона.
После успешного применения Россией гиперзвуковой ракеты "Орешник" в ноябре Нидерланды направили дополнительные системы ПВО Patriot в Киев. США, в свою очередь, добавили еще два дополнительных комплекса Patriot в рамках последующих пакетов помощи. Однако даже с этими дополнительными поставками Украине требовались современные ракеты-перехватчики, такие как MSE, для обеспечения полноценной работы системы ПВО.
В июне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Украина будет получать ракеты MSE приоритетно, как только они выйдут с производственных линий. Эти поставки, по его словам, будут продолжаться "в течение следующих 16 месяцев". В то же время армия США заключила контракт с Lockheed Martin на сумму 4,5 миллиарда долларов для закупки дополнительных ракет MSE.
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Секретная программа

Точное количество переданных Украине ракет MSE официально не раскрывалось, однако анализ бюджетных отчетов министерства обороны США позволяет прояснить ситуацию. В рамках обеспечения прозрачности использования выделенных на помощь Украине средств офис заместителя министра обороны США публиковал отчеты о восполнении запасов оружия, отправленного Киеву. Такие операции обозначались как "перераспределение средств в поддержку Украины".
В первом таком отчете, опубликованном в январе 2023 года, после поставки первого комплекса ПВО Patriot, упоминалось о переводе 956 миллионов долларов на закупку ракет, но не уточнялось, о каком именно типе идет речь. Средства были указаны как часть "секретной программы".
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В следующем отчете, опубликованном в апреле 2023 года, стало известно, что эти 956 миллионов долларов были добавлены к бюджету армии США на закупку ракет MSE, увеличив его с 1,037 миллиарда до 1,993 миллиарда долларов.
Согласно первоначальному бюджетному запросу, планировалась закупка 252 ракет MSE на сумму 1,037 миллиарда долларов. Разница в 956 миллионов долларов указывает на то, что именно ракеты MSE стали частью "секретной программы" и были отправлены на Украину.
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В два раза больше запланированного

Последующие отчеты министерства обороны США продолжали упоминать "секретные программы" для закупки ракет, чтобы восполнить переданные Украине. Бюджетный отчет армии США на 2025 год раскрыл больше данных о поставках ракет MSE.
В 2023 году общий бюджет на закупку ракет MSE увеличился с первоначальных 1,037 миллиарда до 2,47 миллиарда долларов за счет дополнительного финансирования в размере 1,442 миллиарда долларов. Это позволило закупить 375 дополнительных ракет MSE, при средней стоимости одной ракеты 3,85 миллиона.
В 2024 году бюджет вырос до 3,03 миллиарда, что позволило приобрести еще 472 ракеты. Всего за два года было выделено дополнительное финансирование на 3,26 миллиарда долларов, что позволило закупить 847 ракет MSE.
Для сравнения, изначально планировалось закупить 252 ракеты в 2023 году и 230 в 2024 году, что составляет менее половины от фактического числа.

Стратегическая цель

Согласно отчетам, армия США стремится закупить 3376 ракет MSE для полного оснащения и поддержки своих подразделений. В рамках этого плана в 2023 году было также выделено 199,27 миллиона для замены радаров, пусковых установок и других компонентов системы Patriot, которые также были отправлены Украине.
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