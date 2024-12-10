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Не дожидаясь инаугурации. Трамп "отстранил" Байдена от власти

Не дожидаясь инаугурации. Трамп "отстранил" Байдена от власти - РИА Новости, 10.12.2024

Не дожидаясь инаугурации. Трамп "отстранил" Байдена от власти

Американский президент продолжает удивлять мировую общественность. Ему управлять страной еще почти полтора месяца, а он уже фактически ушел в отставку. Зато на... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T08:00

2024-12-10T08:00

2024-12-10T08:02

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американский президент продолжает удивлять мировую общественность. Ему управлять страной еще почти полтора месяца, а он уже фактически ушел в отставку. Зато на политическую сцену бодро ворвался его преемник. В США возникло своеобразное двоевластие. Чем это чревато — в материале РИА Новости. Активные переговорыОбозреватель The Wall Street Journal (WSJ) отмечает: "В стране должен быть только один президент. И это, похоже, Дональд Трамп. Потому что Байден самоустранился".Действительно, он оставался в Вашингтоне, а Трамп встретился в Париже с Макроном и Зеленским. Сама поездка была приурочена к открытию восстановленного собора Парижской Богоматери, но обсуждали, разумеется, и военно-политические вопросы. Которые вроде бы пока являются прерогативой администрации Байдена.Иронии добавляет и то, что с Трампом в столицу Франции прибыла первая леди Джилл Байден. На таком фоне игнорирование ее мужем должностных (пусть и церемониальных) обязанностей выглядело особенно странным.Этот визит стал первым крупным дипломатическим мероприятием Трампа в качестве избранного президента. Инаугурация состоится лишь 20 января, но он уже берет власть в свои руки, делает вывод WSJ.Кроме того, Трамп успел провести переговоры с руководителями граничащих с США государств: очно — с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и по телефону — с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.После свержения Асада в Сирии он тут же, в Париже, выступил с заявлением. Байден почти сутки отмалчивался.Семья превыше всего"Двоевластие" вызывает разочарование в Демпартии. Там рассчитывали использовать последние недели нынешней администрации для реализации важных инициатив как во внутренней политике, так и на внешнем периметре.Кое-что Байден, конечно, предпринял и наделал этим немало шума. Речь в первую очередь о разрешении Киеву бить американскими ракетами вглубь российской территории. Однако это обратимо: Трамп и подконтрольный республиканцам конгресс при желании сможет восстановить статус-кво.Еще уходящий президент помиловал сына, Хантера, что крайне не понравилось обеим главным американским партиям. И это необратимо. Впрочем, Трамп и так лично обещал прекратить уголовное преследование Байдена-младшего после прихода к власти.По мнению даже сторонников Байдена, он бездарно распорядился переходным периодом, сосредоточившись на делах семейных, "в то время как Трамп уже диктует торговую и иммиграционную политику и делится своим видением новой формы правления США".Усама Андраби, представитель группы "Справедливость демократов", охарактеризовал Байдена как "одну из самых жалких хромых уток". И предупредил: способность Трампа перехватывать повестку, даже не вступив в должность, может иметь долгосрочные последствия для Демпартии.В ожидании конца срока"Хромой уткой" в США называют уходящего президента, у которого нет права переизбираться. Формально Байден может выдвинуться, но в 2028-м ему будет 86, а проблемы со здоровьем (и психическим, и физическим) очевидны и сейчас.Тем не менее уходят главы государства по-разному. Например, бывший босс Байдена Барак Обама на излете второго срока как мог готовил почву для соратников, активно поддерживая Хиллари Клинтон. После ее проигрыша в конце 2016-го он позволил Совбезу ООН принять громкую резолюцию, критикующую расширение израильских поселений.Трамп, находившийся тогда тоже в статусе "избранного президента" и требовавший ветировать документ, был в ярости. А Обама показал, что и "хромая утка" способна до конца гнуть свою линию.Нынешний же президент без борьбы отдал большую политику в ведение преемника. Собственно, и от интересов партии он дистанцировался еще летом, после выхода из избирательной кампании. Недовольные демократы, в частности, отмечают, что в публичных речах Байден почти не упоминал своего "вице" Камалу Харрис. Она же проиграла Трампу в том числе из-за запоздалого включения в гонку и близости к непопулярному лидеру. Рейтинги которого, кстати, достигли исторического минимума.Даже Никсон лучшеСогласно недавнему опросу, проведенному изучающей общественное мнение компанией JL Partners, Байден признан худшим руководителем США за полвека.В рейтинге одобрения девяти американских президентов (с 1969-го) он обогнал только Никсона и обоих Джорджей Бушей. И вдвое уступил, например, Трампу, почти в три раза — Обаме.А вот по числу недовольных Байден на втором месте. Антирейтинг выше лишь у того же Трампа.Специалисты JL Partners при определении итоговых позиций списка учитывали разницу между позитивными и негативными оценками.Поэтому конечный показатель Байдена самый низкий — минус 30% (14 за, 44 против). Даже у Никсона, при котором был Уотергейтский скандал, — минус 25 (девять и 34). У Трампа — минус 15 (30 и 45). В ноль вышел Джимми Картер, а в плюсе — Буш-старший, Билл Клинтон, Обама и "лучший президент" Рональд Рейган (плюс 30)."Всегда есть предвзятость в отношении недавних событий, поэтому у Байдена невыгодное положение, — объясняет соучредитель JL Partners Джеймс Джонсон. — Тем не менее показатели хуже, чем я ожидал. Из того, кто победил Трампа, он превратился в того, кто позволил ему вернуться и кого избиратели считают в принципе плохим главой государства".Все это — крайне плохие новости для Демпартии. Потеряв к 2025-му и конгресс, и Белый дом, "ослы" теперь столкнулись с несколькими вызовами сразу: противодействие Трампу, возвращение хотя бы одной из парламентских палат и подготовка кандидата к кампании 2028-го. Токсичное байденовское "наследие", без сомнений, затруднит решение каждой из этих задач.

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, барак обама, париж