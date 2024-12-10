https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово - РИА Новости, 10.12.2024
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово
Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:19
2024-12-10T04:19
2024-12-10T10:53
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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин. По его словам, оператор российского беспилотника "Молния-2" сумел, не совершая дополнительных маневров, с предельной дальности точно попасть в форточку, подавив пулеметный огонь противника. "Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился", — рассказал собеседник. Он также отметил, что БПЛА доставил на позицию два боезаряда КЗ-6. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
курахово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988311127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7bfa0662399a7ecaa21cb345a815840.jpg
Попадание российского беспилотника в форточку к украинскому пулеметчику
Российский беспилотник залетел в форточку к украинскому пулемётчику, мешавшему продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР.
Как рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным "Печорин", дрон ударил в цель с предельной дальности. После попадания пулемётный огонь прекратился.
2024-12-10T04:19
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово
Российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику в Курахово в ДНР
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин.
По его словам, оператор российского беспилотника "Молния-2" сумел, не совершая дополнительных маневров, с предельной дальности точно попасть в форточку, подавив пулеметный огонь противника.
"Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился", — рассказал собеседник.
Он также отметил, что БПЛА доставил на позицию два боезаряда КЗ-6.
Курахово
— город в западной части ДНР
, расположенный в 46 километрах от Донецка
и в 30 километрах к югу от Красноармейска
(Покровска
). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса
, остающийся под контролем ВСУ
дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.