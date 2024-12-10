Рейтинг@Mail.ru
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово - РИА Новости, 10.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:19 10.12.2024 (обновлено: 10:53 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово - РИА Новости, 10.12.2024
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово
Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T04:19
2024-12-10T10:53
в мире
курахово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988311127_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5c635bf35a08cd9c953d407baa3264bf.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин. По его словам, оператор российского беспилотника "Молния-2" сумел, не совершая дополнительных маневров, с предельной дальности точно попасть в форточку, подавив пулеметный огонь противника. "Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился", — рассказал собеседник. Он также отметил, что БПЛА доставил на позицию два боезаряда КЗ-6. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html
курахово
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Попадание российского беспилотника в форточку к украинскому пулеметчику
Российский беспилотник залетел в форточку к украинскому пулемётчику, мешавшему продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР. Как рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным "Печорин", дрон ударил в цель с предельной дальности. После попадания пулемётный огонь прекратился.
2024-12-10T04:19
true
PT0M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988311127_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f7bfa0662399a7ecaa21cb345a815840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово

Российский дрон залетел в форточку к украинскому пулеметчику в Курахово в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин.
По его словам, оператор российского беспилотника "Молния-2" сумел, не совершая дополнительных маневров, с предельной дальности точно попасть в форточку, подавив пулеметный огонь противника.
Украинский военнослужащий готовит FPV-дроны - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Военная рассказала о неопытных операторах дронов в рядах ВСУ
16 мая, 07:08
"Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился", — рассказал собеседник.
Он также отметил, что БПЛА доставил на позицию два боезаряда КЗ-6.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Столкновение дрона-разведчика ВСУ с российским БПЛА на краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Бойцы "Запада" показали видео атаки российского беспилотника на дрон ВСУ
18 ноября, 14:44
 
В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала