https://ria.ru/20241210/spetsoperatsiya-1988299243.html

Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово

Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово - РИА Новости, 10.12.2024

Российский дрон уничтожил пулеметчика ВСУ в Курахово

Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T04:19

2024-12-10T04:19

2024-12-10T10:53

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ДОНЕЦК, 10 дек — РИА Новости. Российский дрон подавил и уничтожил позицию пулеметчика ВСУ, который мешал продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР, рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным Печорин. По его словам, оператор российского беспилотника "Молния-2" сумел, не совершая дополнительных маневров, с предельной дальности точно попасть в форточку, подавив пулеметный огонь противника. "Пулеметчик занял позицию в многоэтажке, откуда держал под контролем основную дорогу захода в город, не давая пехоте двигаться. Удар пришелся точно в форточку, после чего пулеметный огонь прекратился", — рассказал собеседник. Он также отметил, что БПЛА доставил на позицию два боезаряда КЗ-6. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html

https://ria.ru/20241118/bespilotnik-1984401251.html

курахово

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донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Попадание российского беспилотника в форточку к украинскому пулеметчику Российский беспилотник залетел в форточку к украинскому пулемётчику, мешавшему продвижению подразделений ВС России в центр Курахово в ДНР. Как рассказал РИА Новости оператор дрона Южной группировки войск с позывным "Печорин", дрон ударил в цель с предельной дальности. После попадания пулемётный огонь прекратился. 2024-12-10T04:19 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, курахово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф