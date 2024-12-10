https://ria.ru/20241210/spch-1988482607.html

В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками

В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками - РИА Новости, 10.12.2024

В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова предложила президенту России Владимиру Путину на заседании СПЧ, чтобы военные при... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:53

2024-12-10T15:53

2024-12-10T18:30

общество

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова предложила президенту России Владимиру Путину на заседании СПЧ, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы. Она рассказала, что вопрос пропавших без вести беспокоит многих, к ним в "Комитет семей воинов отечества" достаточно часто обращаются по данной теме. "Да, при статусе "пропавший без вести" есть обязанность у семьи сдать ДНК, но не у каждого военнослужащего есть родственники. И, конечно, это временные и физические затраты по поиску родственников, забору анализов, времени ожидания. И здесь предложение, предложение касается того, чтобы при подписании контракта, при том, когда военнослужащий приходит в отпуск или находится в ППД, чтобы была обязательна сдача ДНК материала", - сказала Белехова. Она добавила, что сдача ДНК также может помочь в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, которая не успела заключить брак.

https://ria.ru/20241210/putin-1988468509.html

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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), министерство обороны рф (минобороны рф)