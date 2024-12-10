https://ria.ru/20241210/spch-1988482607.html
В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками
В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками - РИА Новости, 10.12.2024
В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками
Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова предложила президенту России Владимиру Путину на заседании СПЧ, чтобы военные при... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:53
2024-12-10T15:53
2024-12-10T18:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова предложила президенту России Владимиру Путину на заседании СПЧ, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы. Она рассказала, что вопрос пропавших без вести беспокоит многих, к ним в "Комитет семей воинов отечества" достаточно часто обращаются по данной теме. "Да, при статусе "пропавший без вести" есть обязанность у семьи сдать ДНК, но не у каждого военнослужащего есть родственники. И, конечно, это временные и физические затраты по поиску родственников, забору анализов, времени ожидания. И здесь предложение, предложение касается того, чтобы при подписании контракта, при том, когда военнослужащий приходит в отпуск или находится в ППД, чтобы была обязательна сдача ДНК материала", - сказала Белехова. Она добавила, что сдача ДНК также может помочь в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, которая не успела заключить брак.
https://ria.ru/20241210/putin-1988468509.html
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общество, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В СПЧ предложили ввести сдачу ДНК-материалов контрактниками
Член СПЧ Белехова ввести сдачу ДНК-материалов при подписании контракта с МО РФ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова предложила президенту России Владимиру Путину на заседании СПЧ, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы.
Она рассказала, что вопрос пропавших без вести беспокоит многих, к ним в "Комитет семей воинов отечества" достаточно часто обращаются по данной теме.
"Да, при статусе "пропавший без вести" есть обязанность у семьи сдать ДНК, но не у каждого военнослужащего есть родственники. И, конечно, это временные и физические затраты по поиску родственников, забору анализов, времени ожидания. И здесь предложение, предложение касается того, чтобы при подписании контракта, при том, когда военнослужащий приходит в отпуск или находится в ППД, чтобы была обязательна сдача ДНК материала", - сказала Белехова.
Она добавила, что сдача ДНК также может помочь в установлении отцовства ребенка, который родился у пары, которая не успела заключить брак.