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В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине - РИА Новости, 10.12.2024
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15:42 10.12.2024 (обновлено: 16:26 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html
В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине
В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине - РИА Новости, 10.12.2024
В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине
На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинению в связи в Россией, сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:42
2024-12-10T16:26
украина
россия
общество
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинению в связи в Россией, сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александров Ионов."Навязанные коллективным Западом стандарты стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией", - сказал Ионов на традиционном заседании Совета.Он добавил, что информационная политика недружественных стран по отношению к России и нашим союзникам продолжает оставаться хорошо скоординированной, обеспеченной финансированием и включает в себя блокировку российских информационных ресурсов
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украина, россия, общество
Украина, Россия, Общество
В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине

Ионов заявил, что на Украине пытают людей по обвинению в связи с Россией

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинению в связи в Россией, сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александров Ионов.
"Навязанные коллективным Западом стандарты стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией", - сказал Ионов на традиционном заседании Совета.
Он добавил, что информационная политика недружественных стран по отношению к России и нашим союзникам продолжает оставаться хорошо скоординированной, обеспеченной финансированием и включает в себя блокировку российских информационных ресурсов
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