https://ria.ru/20241210/spch-1988420463.html

В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине

В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине - РИА Новости, 10.12.2024

В СПЧ рассказали о пытках из-за связей с Россией на Украине

На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинению в связи в Россией, сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:42

2024-12-10T15:42

2024-12-10T16:26

украина

россия

общество

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. На Украине сегодня тысячи человек подвергаются пыткам по обвинению в связи в Россией, сообщил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александров Ионов."Навязанные коллективным Западом стандарты стирают культурную идентичность и уничтожают традиционные ценности. Международные организации, находящиеся под контролем и в зависимости от своих спонсоров, в своих мониторингах, к сожалению, не докладывают о чудовищных нарушениях прав человека на Украине, где в застенках сегодня содержатся и подвергаются пыткам тысячи человек, обвиняемых в связи с Россией", - сказал Ионов на традиционном заседании Совета.Он добавил, что информационная политика недружественных стран по отношению к России и нашим союзникам продолжает оставаться хорошо скоординированной, обеспеченной финансированием и включает в себя блокировку российских информационных ресурсов

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"Пускай с собой сначала разберутся". Путин прокомментировал преследование Ионова в США Путин посоветовал члену СПЧ Ионову не сожалеть о том, что его разыскивают США. 2024-12-10T15:42 true PT0M34S

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украина, россия, общество