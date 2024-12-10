https://ria.ru/20241210/spch-1988417664.html

Фадеев рассказал об активности кибермошенников

Фадеев рассказал об активности кибермошенников - РИА Новости, 10.12.2024

Фадеев рассказал об активности кибермошенников

Активность кибермошенников в России не снижается, следы этого ведут на Украину, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:34

2024-12-10T15:34

2024-12-10T15:39

россия

украина

валерий фадеев

владимир путин

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Активность кибермошенников в России не снижается, следы этого ведут на Украину, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным."К сожалению, активность кибермошенников не снижается, и следы огромной доли таких преступлений ведут на Украину", - сказал Фадеев в ходе заседания.

https://ria.ru/20241105/kiberataki-1981896842.html

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2024

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россия, украина, валерий фадеев, владимир путин