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Фадеев рассказал об активности кибермошенников - РИА Новости, 10.12.2024
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15:34 10.12.2024 (обновлено: 15:39 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spch-1988417664.html
Фадеев рассказал об активности кибермошенников
Фадеев рассказал об активности кибермошенников - РИА Новости, 10.12.2024
Фадеев рассказал об активности кибермошенников
Активность кибермошенников в России не снижается, следы этого ведут на Украину, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:34
2024-12-10T15:39
россия
украина
валерий фадеев
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Активность кибермошенников в России не снижается, следы этого ведут на Украину, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным."К сожалению, активность кибермошенников не снижается, и следы огромной доли таких преступлений ведут на Украину", - сказал Фадеев в ходе заседания.
https://ria.ru/20241105/kiberataki-1981896842.html
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россия, украина, валерий фадеев, владимир путин
Россия, Украина, Валерий Фадеев, Владимир Путин
Фадеев рассказал об активности кибермошенников

Фадеев заявил, что киберпреступления не снижаются и следы ведут на Украину

© iStock.com / Milan_JovicМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© iStock.com / Milan_Jovic
Мошенник . Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Активность кибермошенников в России не снижается, следы этого ведут на Украину, заявил председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на заседании СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.
"К сожалению, активность кибермошенников не снижается, и следы огромной доли таких преступлений ведут на Украину", - сказал Фадеев в ходе заседания.
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