https://ria.ru/20241210/spch-1988413076.html
Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО
Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО - РИА Новости, 10.12.2024
Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:21
2024-12-10T15:21
2024-12-10T15:53
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.Глава государства во вторник провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям", - сказал президент.Путин отметил, что члены СПЧ работают в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом "Защитники Отечества".
https://ria.ru/20241030/putin-1980979653.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО
Путин отметил вклад СПЧ в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям