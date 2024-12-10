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СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
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15:20 10.12.2024 (обновлено: 15:23 10.12.2024)
https://ria.ru/20241210/spch-1988412981.html
СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ
СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024
СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил сдержанно-позитивные отклики на распространяемые материалы о преступлениях... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T15:20
2024-12-10T15:23
франция
германия
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил сдержанно-позитивные отклики на распространяемые материалы о преступлениях ВСУ из Франции, Германии, Международного Комитета Красного Креста (МККК), Ватикана и некоторых посольств, говорится в материалах к заседанию СПЧ.Совет регулярно рассылает в международные структуры, такие, как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения."Поступили сдержанно-позитивные отклики из парламентов Франции, Германии, Международного Комитета Красного Креста (МККК), некоторых посольств (Швейцария, Ватикан, Сальвадор, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Мальтийский Орден), Ватикана", - говорится в материалах к заседанию Совета с участием президента РФ Владимира Путина.
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франция, германия, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)
Франция, Германия, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК)
СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ

СПЧ получил сдержанно-позитивные отклики на данные о преступлениях ВСУ

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил сдержанно-позитивные отклики на распространяемые материалы о преступлениях ВСУ из Франции, Германии, Международного Комитета Красного Креста (МККК), Ватикана и некоторых посольств, говорится в материалах к заседанию СПЧ.
Совет регулярно рассылает в международные структуры, такие, как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения.
"Поступили сдержанно-позитивные отклики из парламентов Франции, Германии, Международного Комитета Красного Креста (МККК), некоторых посольств (Швейцария, Ватикан, Сальвадор, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Мальтийский Орден), Ватикана", - говорится в материалах к заседанию Совета с участием президента РФ Владимира Путина.
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ФранцияГерманияВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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