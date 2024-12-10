https://ria.ru/20241210/spch-1988412981.html

СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ

СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ - РИА Новости, 10.12.2024

СПЧ получил отклики на данные о преступлениях ВСУ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил сдержанно-позитивные отклики на распространяемые материалы о преступлениях... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:20

2024-12-10T15:20

2024-12-10T15:23

франция

германия

вооруженные силы украины

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека получил сдержанно-позитивные отклики на распространяемые материалы о преступлениях ВСУ из Франции, Германии, Международного Комитета Красного Креста (МККК), Ватикана и некоторых посольств, говорится в материалах к заседанию СПЧ.Совет регулярно рассылает в международные структуры, такие, как ООН, ЕС, ОБСЕ, общественные организации, иностранные посольства и ведущие мировые СМИ, материалы о преступлениях ВСУ против мирного населения."Поступили сдержанно-позитивные отклики из парламентов Франции, Германии, Международного Комитета Красного Креста (МККК), некоторых посольств (Швейцария, Ватикан, Сальвадор, Бурунди, Демократическая Республика Конго, Мальтийский Орден), Ватикана", - говорится в материалах к заседанию Совета с участием президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20241112/polyanskiy-1983387465.html

франция

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, германия, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк)